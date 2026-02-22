Стало известно, по чьей инициативе отстранили судью Безбородова

Арбитр Владислав Безбородов был вынужден закончить карьеру по инициативе председателя судейского комитета Павла Каманцева.

«Каманцев стал инициатором и разбирательства в отношении арбитра Владислава Безбородова после комментариев последнего в соцсетях. В итоге Безбородов был отстранен от работы по этическим соображениям», – написал источник.