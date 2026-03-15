Гендиректор «Балтики» объяснил потасовку в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился эмоциями после матча с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.
«Сверхэмоциональный матч получился, но важно то, что сегодня мы одержали победу. Первую победу в этом году. Мы заслужили ее и в предыдущих матчах, но случилась она только сегодня.
Хочу сказать спасибо всем: команде, болельщикам – поддержка сегодня была потрясающей. Градус матча к седьмой компенсированной минуте был запредельным, эмоции выхлестнулись вот таким образом.
Сложный матч против очень качественного соперника. Непростое начало, где-то нам повезло, но потом игру выровняли, были моменты. Брайан Хиль в очередной раз показал всей стране и не только свой уровень, радует то, что лучший бомбардир лиги сейчас это футболист «Балтики», – сказал Измайлов.
- Единственный гол в матче забил Брайан Хиль на 63-й минуте.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.