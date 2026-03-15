Гендиректор «Балтики» объяснил потасовку в матче с ЦСКА

15 марта, 14:05
5

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился эмоциями после матча с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.

«Сверхэмоциональный матч получился, но важно то, что сегодня мы одержали победу. Первую победу в этом году. Мы заслужили ее и в предыдущих матчах, но случилась она только сегодня.

Хочу сказать спасибо всем: команде, болельщикам – поддержка сегодня была потрясающей. Градус матча к седьмой компенсированной минуте был запредельным, эмоции выхлестнулись вот таким образом.

Сложный матч против очень качественного соперника. Непростое начало, где-то нам повезло, но потом игру выровняли, были моменты. Брайан Хиль в очередной раз показал всей стране и не только свой уровень, радует то, что лучший бомбардир лиги сейчас это футболист «Балтики», – сказал Измайлов.

  • Единственный гол в матче забил Брайан Хиль на 63-й минуте.
  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1773576931
Жалкая БАЛТИКА, жалкое оправдание хулиганскому поведению недоумка ТАЛАЛАЕВА!!
Ответить
Бумбраш
1773584142
Гендиректор «Балтики» объяснил потасовку в матче с ЦСКА "мы там,а они тут,ну и те туда пошли,сказали там и вот началось.а так хочу всех поблагодарить.все молодцы"
Ответить
СПОРТ 21 века
1773626486
Искренне поздравляем рыболовный клуб. Вся страна субботним вечером видела настоящих героев. Бились ваши ребята, словно гладиаторы в клетке со львами. А калининградская публика просто невероятная. Почему-то напомнило те времена, когда настоящий Зенит на настоящем стадионе (Петровском) играл в Премьер-лиге и фактически никого не замечал. Что касается Хиля, то этот футболист уровнем игры, мягко говоря, не хуже, чем Джон Дуран. Не будь у него сальвадорского гражданства, он бы вполне мог выступать за сборную Колумбии и точно бы в ней не затерялся...
Ответить
