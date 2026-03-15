Гендиректор «Балтики» объяснил потасовку в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился эмоциями после матча с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.

«Сверхэмоциональный матч получился, но важно то, что сегодня мы одержали победу. Первую победу в этом году. Мы заслужили ее и в предыдущих матчах, но случилась она только сегодня.

Хочу сказать спасибо всем: команде, болельщикам – поддержка сегодня была потрясающей. Градус матча к седьмой компенсированной минуте был запредельным, эмоции выхлестнулись вот таким образом.

Сложный матч против очень качественного соперника. Непростое начало, где-то нам повезло, но потом игру выровняли, были моменты. Брайан Хиль в очередной раз показал всей стране и не только свой уровень, радует то, что лучший бомбардир лиги сейчас это футболист «Балтики», – сказал Измайлов.