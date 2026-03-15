Стало известно, какое наказание грозит Талалаеву

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может быть отстранен от работы на играх команды после удаления в домашнем матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
Согласно регламенту РФС, рецидив оскорбительного поведения официального лица клуба может повлечь дисквалификацию на срок до трeх месяцев.
Ранее Талалаев был отстранeн на три матча за демонстрацию оскорбительных жестов в игре со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ, закончившейся домашней победой «Балтики» со счетом 1:0.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
