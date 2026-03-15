Стало известно, какое наказание грозит Талалаеву

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может быть отстранен от работы на играх команды после удаления в домашнем матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Согласно регламенту РФС, рецидив оскорбительного поведения официального лица клуба может повлечь дисквалификацию на срок до трeх месяцев.

Ранее Талалаев был отстранeн на три матча за демонстрацию оскорбительных жестов в игре со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ, закончившейся домашней победой «Балтики» со счетом 1:0.