Стало известно, какое наказание грозит Талалаеву

15 марта, 13:18
33

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может быть отстранен от работы на играх команды после удаления в домашнем матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Согласно регламенту РФС, рецидив оскорбительного поведения официального лица клуба может повлечь дисквалификацию на срок до трeх месяцев.

Ранее Талалаев был отстранeн на три матча за демонстрацию оскорбительных жестов в игре со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ, закончившейся домашней победой «Балтики» со счетом 1:0.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

Источник: «Советский спорт»
шахта Заполярная
1773577680
У него условка была после Спартака, а теперь рецидив, так что по полной намотают. Считаю заслужил. Но и этому сопливому коню тоже надо наказание хорошее влупить, и не важно, что он молодой и в голове ветер, руки распускать нельзя
Интерес
1773578348
ТОгда точно "Балтика" будет в призёрах!!!
rash1959
1773578636
Заметьте, как только камера возле талалая, он тут же принимает позу раскрывая своё позёрство. ПОЗЁР имеет много значений, но в простонародии просто ВЫПЕНДРЁЖНИК. А дисква обязана быть до конца сезона, и это самое малое.
Mixas39
1773578766
Если бы челюстини не прибежал к скамейке Балтики, конфликта бы не было!
Бумбраш
1773582067
А я считаю дисква-это не способ решения проблемы.тут нужно вмешательство учреждений психиатрии,пусть полежит,прокапается,таблеточки попьет
Январь 59
1773583071
Каждая игра ЦСКА - заведомо скандал. Не имел никакого права игрок ЦСКА сходу толкать Талалаева. Это и послужило началом потасовки. Да Талалаев заведомо не прав. Дя уверен, что игрок ЦСКА мог бы и посильнее толкнуть, и посадить на мягкое место Талалаева. Мог и был бы 10 раз прав. Но так делать нельзя.
Evgenijgerasimov607@gmail
1773583358
Отлищщщщно! поделом!
Майк85
1773585308
Кто пишет про Андрея Викторовича рты закройте, он хоть эмоциональный, но вы только бабки судьям в карманы пихать умеете.
mihail200606
1773585419
Талалаева много слишком.. три раза вылетал из рпл, и его слышно не было.. а тут взлетел прям... неадекватности много в поведении
СПОРТ 21 века
1773627405
Нужно ждать официального вердикта. СМИ пишут одно, а на деле может быть совсем другое. Нужно понимать, что Балтика тоже непростой клуб. Это же видно, только слепец этого не заметит. Не просто так они стали двигать в табличке Москву. Конечно, неприятно, но пора уже расшевелить это российское болото вот такими вот ребятами. Очень давно в России такого не было. И что приятно отметить, "балтийцы против всех". Они бросили перчатку всему российскому футболу и стараются соответствовать этому уровню. Мы словно попали в какой-то голливудский фильм. Не будем кривить, многие ведь из-за этих самоотверженных парней вернулись смотреть РПЛ...
