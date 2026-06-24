«Динамо Мх» подписало контракт с 2-кратным чемпионом в составе «Зенита»

Махачкалинское «Динамо» получило нового тренера вратарей. Должность занял Дмитрий Бородин.

«Известный в прошлом вратарь Бородин играл в том числе в Дагестане, в составе махачкалинского «Анжи», и хорошо известен дагестанским болельщикам со стажем. В качестве тренера Дмитрий Владимирович работал в молодежной команде санкт-петербургского «Зенита», питерском «Динамо» и в «Сочи», – написали махачкалинцы.