Состав «Спартака» на сбор в Тарасовке

«Спартак» приступил к подготовке к сезону на сборе в Тарасовке.

«К работе на сборе приступили следующие игроки: вратари – Александр Довбня и Илья Помазун; защитники – Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Илья Самошников и Даниил Хлусевич; полузащитники – Эсекьель Барко, Игорь Дмитриев, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Маркиньос, Никита Массалыга, Данил Пруцев, Владислав Саусь, Пабло Солари, Жедсон Фернандеш; нападающий – Ливай Гарсия.

Кроме того, в первой тренировке принял участие голкипер Павел Егоров из «Спартака-2». Позднее к команде присоединится еще ряд игроков «двойки», которая проводит сегодня матч Второй лиги в Санкт-Петербурге: вратарь Даниил Лукин; защитники – Александр Добродицкий, Матвей Кузнецов и Никита Ромась; полузащитник Иван Сорокин и форвард Павел Полех.

Как мы уже сообщали, дополнительные дни отдыха получили футболисты, вызывавшиеся в сборные: Кристофер Ву, Даниил Денисов, Александер Джику, Александр Максименко, Кристофер Мартинс, Манфред Угальде и Наиль Умяров», – написали красно-белые.