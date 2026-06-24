Финансовые подробности трансфера сбежавшего из Турции Макарова в «Крылья Советов»

Опубликованы детали скорого трансфера полузащитника Дениса Макарова в «Крылья Советов».
«Макаров в «Крыльях»: 28-летний хавбек сегодня проходит медосмотр в Москве, после чего выезжает в Самару, где подпишет контракт до лета 2027 года без опции продления (должны оформить бумаги до конца недели).
Зарплата 3 млн рублей/мес, подъемные + агентские ноль (переговоры шли с игроком напрямую). Можно было взять Дениса (родом из Самарской области) на три года, но тогда бы пришлось дать подписной бонус, да и оклад бы тоже существенно вырос», – написал источник.
- 28-летний футболист сбежал из турецкого клуба, воспользовавшись специальной опцией в контракте после невыплаты зарплаты на протяжении трех месяцев.
- В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
- Российский хавбек поучаствовал в 13 матчах и получил 3 желтых карточки.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
- Сообщалось, что у Макарова было четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова