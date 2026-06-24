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  • Финансовые подробности трансфера сбежавшего из Турции Макарова в «Крылья Советов»

Финансовые подробности трансфера сбежавшего из Турции Макарова в «Крылья Советов»

Вчера, 14:29

Опубликованы детали скорого трансфера полузащитника Дениса Макарова в «Крылья Советов».

«Макаров в «Крыльях»: 28-летний хавбек сегодня проходит медосмотр в Москве, после чего выезжает в Самару, где подпишет контракт до лета 2027 года без опции продления (должны оформить бумаги до конца недели).

Зарплата 3 млн рублей/мес, подъемные + агентские ноль (переговоры шли с игроком напрямую). Можно было взять Дениса (родом из Самарской области) на три года, но тогда бы пришлось дать подписной бонус, да и оклад бы тоже существенно вырос», – написал источник.

  • 28-летний футболист сбежал из турецкого клуба, воспользовавшись специальной опцией в контракте после невыплаты зарплаты на протяжении трех месяцев.
  • В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
  • Российский хавбек поучаствовал в 13 матчах и получил 3 желтых карточки.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
  • Сообщалось, что у Макарова было четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Кайсериспор Крылья Советов Макаров Денис
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