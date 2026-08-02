В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном трансфере Алексея Батракова в «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что турецкий клуб близок к подписанию 21-летнего российского полузащитника: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока.
«Информация о якобы ведущихся переговорах между Батраковым и «Галатасараем» не соответствует действительности и не имеет под собой оснований. И в этом случае «Локомотив» не получал предложений и в переговорный процесс не вступал», – сообщили в «Локо».
- 21-летний Батраков в этом сезоне забил один гол в двух матчах.
- Всего в 81 игре в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»