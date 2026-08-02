«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока

«Галатасарай» готов приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Сообщается, что турецкий клуб в целом достиг соглашения с хавбеком и добился значительного прогресса в переговорах с москвичами.

Стамбульцы готовятся заплатить за трансфер россиянина 20 миллионов евро. При этом 16 из них достанется «Локомотиву», а 4 – агенту Батракова.

Если переход состоится, игрок будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. Серьезных препятствий для трансфера нет.

Сообщается также, что сделка по переходу Батракова в «ПСЖ» не состоялась из-за сложностей, связанных с покупкой игроков из России, и сосредоточенности главного тренера парижан Луиса Энрике на других футболистах. Хавбек также имел договоренность с французским клубом о зарплате в 5 миллионов евро.