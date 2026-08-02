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  • «Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока

«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока

Сегодня, 10:36
18

«Галатасарай» готов приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Сообщается, что турецкий клуб в целом достиг соглашения с хавбеком и добился значительного прогресса в переговорах с москвичами.

Стамбульцы готовятся заплатить за трансфер россиянина 20 миллионов евро. При этом 16 из них достанется «Локомотиву», а 4 – агенту Батракова.

Если переход состоится, игрок будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. Серьезных препятствий для трансфера нет.

Сообщается также, что сделка по переходу Батракова в «ПСЖ» не состоялась из-за сложностей, связанных с покупкой игроков из России, и сосредоточенности главного тренера парижан Луиса Энрике на других футболистах. Хавбек также имел договоренность с французским клубом о зарплате в 5 миллионов евро.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 2 матчах РПЛ отметился 1 ассистом.
  • Всего в 81 игре в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: fotoMac
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (18)
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FCSpartakM
1785657539
бред такой. Кто в Турции Батраку будет 5 мультов платить) Второе, никаких трудностей с трансферами во Францию нет, просто интереса ПСЖ не было серьезного.С ними даже никто переговоры напрямую не вел. В общем турки опять заливают
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Император 1
1785658016
Не надо в Турцию идти, только карьеру портить.
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...уефан
1785658276
...вот же, знаю, что в чём-то пи.здят, может, даже во всём, а всё-равно верю)...
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Интерес
1785658985
Пока все скорбят от перспектив, но, возможно, Локо тогда вздохнёт свободно, как случилось в "Краснодаре" с "Эдди-зависимостью".Посмотрим, как они сегодня сыграют.
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tsaritskin
1785660923
Ставим на футбол все дружно! Мужики, за прoгнозами сюда – «ставка_прогноз _ру». Найдёте в Яндексе легко. МАТЧ ТВ о них говорит. Гарантии!
Ответить
САДЫЧОК
1785661635
Уже сказали, что они не следят даже за таким футболистом по фамилии Батраков.
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nik55
1785662652
кому приснился этот сон ?
Ответить
rash1959
1785662757
Турки "готовятся заплатить"??? Смешно! Это совсем не значит, что они будут платить. отдадут черешней и помидорами.
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Александр.Т.
1785666693
Опять сказки
Ответить
kanaev
1785667111
Сказочники!5 лямов зарплата?🤣🤣🤣
Ответить
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