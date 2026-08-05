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Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»

Вчера, 12:42
8

Агент Тимур Гурцкая высказался о попытках «Зенита» продать вингера Луиса Энрике.

– Что ты думаешь про состав «Зенита»? Ну, мы все, практически как факт говорили, что Нино там не будет.

– Ну, видишь, каким-то образом договорились с ним.

– Не было предложения, насколько я понимаю, устраивающее.

– Его.

– Нет, «Зенит».

– Ну и его самого тоже.

– Нет, у него довольно приземлeнные желания. У него история с сыном – в Бразилии его семье было бы лучше.

– А… Ну этого я не знал. У них сейчас… Мне не нравится только левый защитник «Зенита».

– Как тебе кажется, после закрытия трансферного окна как состав «Зенита» изменится?

– Я, честно говоря, поражаюсь пока что судьбе Луиса Энрике. Ну как его сюда [в стартовый состав] вмонтировать куда-то. Ну вот куда?

– А «Зенит» никого продавать уже не будет?

– Они пытаются Луиса Энрике продать, но не берут. Видишь, одна команда хотела его, потом взяла Тринкау. «Аль-Ахли».

  • 29-летний Нино в этом сезоне провел 3 матча за «Зенит».
  • 25-летний Луис Энрике в текущем сезоне сыграл за питерцев в 1 встрече. Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Ахли Нино Энрике Луис
Комментарии (8)
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nik55
1785924832
увяз в болоте
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Бумбраш
1785924848
Зинари верещат про Ливая,хотя его в аренду отдали,а тут на кону 35лямов и никому не нужен этот бразильский супернап
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Император 1
1785929728
За 10 может кто и возьмёт его, но не факт.
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Номэд
1785930024
Кому нужен дорогостоящий неликвид, да ещё после зашкваренной бом.жарни. гыгы
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raritet
1785932640
Пока запомнился только как любитель брендовых магазинов . Нет пружины. Считаю, с ним у команды осечка.
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