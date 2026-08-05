Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»

Агент Тимур Гурцкая высказался о попытках «Зенита» продать вингера Луиса Энрике.

– Что ты думаешь про состав «Зенита»? Ну, мы все, практически как факт говорили, что Нино там не будет.

– Ну, видишь, каким-то образом договорились с ним.

– Не было предложения, насколько я понимаю, устраивающее.

– Его.

– Нет, «Зенит».

– Ну и его самого тоже.

– Нет, у него довольно приземлeнные желания. У него история с сыном – в Бразилии его семье было бы лучше.

– А… Ну этого я не знал. У них сейчас… Мне не нравится только левый защитник «Зенита».

– Как тебе кажется, после закрытия трансферного окна как состав «Зенита» изменится?

– Я, честно говоря, поражаюсь пока что судьбе Луиса Энрике. Ну как его сюда [в стартовый состав] вмонтировать куда-то. Ну вот куда?

– А «Зенит» никого продавать уже не будет?

– Они пытаются Луиса Энрике продать, но не берут. Видишь, одна команда хотела его, потом взяла Тринкау. «Аль-Ахли».