Литвинов рассказал, на что готов пойти в случае чемпионства «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал прическу, с которой вышел из отпуска.

– Ты из отпуска вернулся с очень короткой причeской. Что это была за история?

– Просто спор с другом (улыбается). Мы сидели после игры с ЦСКА в Кубке России, когда я гол забил. Общались по поводу чемпионата и Кубка. Он мне говорит: «Понятное дело, что в чемпионате уже будет тяжело зацепиться. Как насчeт того, чтобы Кубок выиграть? На что ты готов ради этого?». Я ответил: «Вообще на всe!». И дальше было в шутку сказано: «Давай тогда, может быть, налысо?». Я говорю: «Да вообще без проблем». Вот и пришлось (улыбается).

– Будешь ещe так стричься? Многие отметили, что тебе идeт такая причeска.

– Многие говорят, что пошло. А кто-то говорит, что вообще ужасно (смеeтся)! Ну если чемпионство будет, сразу. Очень хорошая традиция будет (улыбается).