«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов пересекся с игроком «Локомотива» Артемом Карпукасом после кубкового матча.

Баринов (в сторону Карпукаса): «Зенит» Санкт-Петербург!

Карпукас: Ещe пока «Локомотив» Москва.

Баринов: Артeм Карпукас. Привет, братик. Ну не снимайте нас, он в «Зенит» переходит.

Карпукас: Сейчас выложат, как будто это правда.