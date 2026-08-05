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«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса

Вчера, 14:56
6

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов пересекся с игроком «Локомотива» Артемом Карпукасом после кубкового матча.

Баринов (в сторону Карпукаса): «Зенит» Санкт-Петербург!

Карпукас: Ещe пока «Локомотив» Москва.

Баринов: Артeм Карпукас. Привет, братик. Ну не снимайте нас, он в «Зенит» переходит.

Карпукас: Сейчас выложат, как будто это правда.

  • Нынешний контракт Карпукаса с «Локо» истекает летом 2027 года.
  • Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин близок к переходу в «Зенит».
  • Баринов ранее был капитаном «Локомотива».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Зенит Баринов Дмитрий Карпукас Артем
Комментарии (6)
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qawzsexdr
1785931675
Да никто, никуда не переходит. Паравозы цену гнут.
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Литейный 4 (returned)
1785931972
Он второй год переходит. Всё никак не дойдёт. Гыгыгы
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рылы
1785932228
долбанный лимит, из-за которого приходится подписывать таких середняков. мы это уже проходили во времена боаша, когда рядом с халком и витселем на поле вечно присутствовал тормоз юсупов, по причине паспорта. который запарывал всё, до чего дотягивался. хочется верить, что я ошибаюсь насчёт карпукаса, но пока он на ж/б игрока не тянет точно. в первом туре вообще получил самую низкую оценку во всём локо.
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andrei-sarap-yandex
1785932410
будет как ТИКНИЗЯН...ПОДНЯЛИ ДО НЕБЕС ПОТОМ ЦЕНИК РУХНУЛ НА КОПЕЙКИ .и получит тоже копейки....
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andrei-sarap-yandex
1785932458
паспорт что делает...никудышний игрок стоит огромные деньги
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Garrincha58
1785946677
Не нужен он в Зените
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