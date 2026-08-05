«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов пересекся с игроком «Локомотива» Артемом Карпукасом после кубкового матча.
Баринов (в сторону Карпукаса): «Зенит» Санкт-Петербург!
Карпукас: Ещe пока «Локомотив» Москва.
Баринов: Артeм Карпукас. Привет, братик. Ну не снимайте нас, он в «Зенит» переходит.
Карпукас: Сейчас выложат, как будто это правда.
- Нынешний контракт Карпукаса с «Локо» истекает летом 2027 года.
- Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин близок к переходу в «Зенит».
- Баринов ранее был капитаном «Локомотива».
Источник: «Чемпионат»