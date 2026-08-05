Баринова уличили в непорядочности: «Дмитрий забыл, что первыми с корабля бегут крысы»

Блогер Михаил Борзыкин оценил поведение экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в отношении бывшего клуба.

«Дима Баринов подошел к журналистам. Похоронил «Локомотив» и посоветовал Батракову бежать в Турцию. Бравирует своей проницательностью – я это первый понял! Забыв о том, что первыми с корабля бегут крысы.

Никак Дима не может понять, что и когда говорить уместно. Например, стоит вести себя скромнее, когда ты говоришь о бывшей команде, которая вообще-то финишировала выше нынешней, весенний крах которой многие связывают в том числе с твоим переходом.

В «Локомотиве» действительно все грустно. Но если ты за него и за его болельщиков искренне переживаешь, как ты сам говоришь, то, наверное, можно найти совсем другие слова и обороты, а не сыпать соль на рану», – написал Борзыкин.