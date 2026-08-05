Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»

Летний новичок «Зенита» Фелипе Аугусто сообщил, что на его переход повлиял главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке.

– Вы знали, что ваш тренер в «Трабзонспоре» Фатих Текке играл за «Зенит», побеждал в чемпионате России и Кубке УЕФА?

– Да. Когда мой переход только обсуждался, он позвонил мне и сказал: «Знаешь, я там уже выигрывал трофеи». Рассказал о клубе, городе, атмосфере и очень тепло отзывался о Санкт-Петербурге. После этого мне стало ещe интереснее приехать сюда.

– Насколько сильно Текке повлиял на ваше развитие как нападающего?

– Очень сильно. Он сам был выдающимся форвардом, поэтому мог объяснить множество нюансов: как выбирать позицию, чувствовать момент, правильно открываться и завершать атаки. Несмотря на то что он ниже меня ростом, за карьеру забил огромное количество голов. Его советы очень помогли мне вырасти как нападающему.