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Команды
Зенит
Фелипе Аугусто
€ 15 млн
Фелипе Аугусто
Зенит
18 февраля 2004 (22)
#9 | Нападающий
187 см
Бразилия
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