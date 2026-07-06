Аршавин охарактеризовал новичка «Зенита» двумя словами

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил нападающего команды Фелипе Аугусто.

– Трансфер Фелипе Аугусто и поиск нападающего бьет по амбициям Александра Соболева?

– «Зенит» же не может с одним нападающим входить в сезон. Вот они и приобрели второго нападающего.

– Как вам трансфер Аугусто?

– Я сам его не видел. Все люди, которые так или иначе его видели, говорят, что способный малый.