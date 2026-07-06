Аршавин охарактеризовал новичка «Зенита» двумя словами

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил нападающего команды Фелипе Аугусто.
– Трансфер Фелипе Аугусто и поиск нападающего бьет по амбициям Александра Соболева?
– «Зенит» же не может с одним нападающим входить в сезон. Вот они и приобрели второго нападающего.
– Как вам трансфер Аугусто?
– Я сам его не видел. Все люди, которые так или иначе его видели, говорят, что способный малый.
- «Зенит» приобрел Фелипе Аугусто у «Трабзонспора» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами.
- 22-летний Фелипе Аугусто в минувшем сезоне забил 15 голов в 40 матчах за турецкий клуб.
Источник: «Матч ТВ»