Названа сумма, которую «Зенит» предлагал за Нене

«Зенит» предлагал 20 миллионов евро и бонусы за вингера «Фенербахче» Доржеля Нене.

Стамбульцы, как сообщалось ранее, требуют за игрока не менее 25 миллионов.

Источник также сообщил, что футболист колеблется относительно возможного переезда в Россию.

«Фенербахче» приобрел Нене в августе 2025-го. За турецкий клуб вингер отметился 11 голами и 10 ассистами в 39 играх.