Названа сумма, которую «Зенит» предлагал за Нене

«Зенит» предлагал 20 миллионов евро и бонусы за вингера «Фенербахче» Доржеля Нене.
Стамбульцы, как сообщалось ранее, требуют за игрока не менее 25 миллионов.
Источник также сообщил, что футболист колеблется относительно возможного переезда в Россию.
«Фенербахче» приобрел Нене в августе 2025-го. За турецкий клуб вингер отметился 11 голами и 10 ассистами в 39 играх.
- 23-летний вингер начал прошлый сезон в «Ред Булл Зальцбург», где в 8 встречах отметился 2 голами и 2 ассистами.
- Срок его контракта с турецким клубом рассчитан до середины 2030 года.
- На счету Нене 32 матча, 9 голов и 2 ассиста за сборную Мали.
Источник: страница Эрсана Сердала в соцсети X