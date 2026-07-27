Умяров отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова Александра Соболева. Форвард «Зенита» ранее заявил, что в московском клубе есть люди-паразиты.

– Соболев вновь сказал про паразитов в «Спартаке». Говорит, что все игроки знают про них. Вы понимаете, о ком речь?

– Понятия не имею.

– А как вы реагируете на такие высказывания, которые, возможно, направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку в «Спартаке»?

– Вокруг нашего клуба всегда много разговоров. Каждое высказывание тяжело комментировать.

– В словах Соболева правда есть?

– Для меня – нет.