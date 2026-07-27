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  • Умяров отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

Умяров отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»

Сегодня, 15:13
14

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова Александра Соболева. Форвард «Зенита» ранее заявил, что в московском клубе есть люди-паразиты.

– Соболев вновь сказал про паразитов в «Спартаке». Говорит, что все игроки знают про них. Вы понимаете, о ком речь?

– Понятия не имею.

– А как вы реагируете на такие высказывания, которые, возможно, направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку в «Спартаке»?

– Вокруг нашего клуба всегда много разговоров. Каждое высказывание тяжело комментировать.

– В словах Соболева правда есть?

– Для меня – нет.

  • Соболев выступал «Спартак» с 2020 по 2024 год.
  • За это время нападающий провел 140 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи.
  • В 2024-м Соболев перешел в «Зенит».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Умяров Наиль
Комментарии (14)
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Semenycch
1785154849
Ну правильно! Как подчиненный во всеуслышание может назвать начальника паразитом? А репортер молодец, классное и главное искреннее интервью взял!!! А Саша теперь свободный от парнокопытного рабства человек и говорит что думает.
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Красногвардейчик
1785157997
Паразиты живут во всех, правда в Соболеве самом, они кишат
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ziborock
1785158548
Был один паразит но его Зинка-******* забрала!
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Дубина
1785158581
Блохи в помойке в основном цыганские)))) ЗПРФ....
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NewLife
1785160386
Правильно ответил, надо было еще провокатора РБ Спорт нах послать😉
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subbotaspartak
1785160638
Нонсенс, но дельфин может быть паразитом...
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