Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»

Полузащитник Алексей Батраков сменит «Локомотив» на «Галатасарай» на этой неделе.
Он уже собирает вещи, чтобы в среду вылететь в Стамбул.
Подписание контракта с российским футболистом и его официальная презентация состоятся не позднее четверга.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
- Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
- Ранее он был в селекционных списках «ПСЖ».
Источник: Sport Baza