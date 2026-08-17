Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»

Полузащитник Алексей Батраков сменит «Локомотив» на «Галатасарай» на этой неделе.

Он уже собирает вещи, чтобы в среду вылететь в Стамбул.

Подписание контракта с российским футболистом и его официальная презентация состоятся не позднее четверга.