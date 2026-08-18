Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»

Бывшиий полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков высказался о реакции болельщиков команды на переход хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА.

– Удивились, как болельщики «Локомотива» приняли Баринова?

– Нет. А что удивляться? Я тоже через такое проходил. Когда уходишь, болельщики всегда ревностно к этому относятся.

– Согласны в какой‑то степени с его словами, что все бегут из «Локомотива»?

– Ну, если он говорит по факту. Если лидеры уходят – значит, что‑то не ладится.