Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»

Бывшиий полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков высказался о реакции болельщиков команды на переход хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА.
– Удивились, как болельщики «Локомотива» приняли Баринова?
– Нет. А что удивляться? Я тоже через такое проходил. Когда уходишь, болельщики всегда ревностно к этому относятся.
– Согласны в какой‑то степени с его словами, что все бегут из «Локомотива»?
– Ну, если он говорит по факту. Если лидеры уходят – значит, что‑то не ладится.
- В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» – ЦСКА (1:1, по пенальти 4:5) фанатский сектор хозяев скандировал оскорбительные кричалки в адрес Баринова, а после игры хавбек вступил в перепалку с болельщиком «Локомотива».
- 29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА в январе.
Источник: «Матч ТВ»