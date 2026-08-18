Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда

«Кайсериспор» сообщил об уходе из команды российского нападающего Германа Онугхи.
После расторжения контракта с турецким клубом форвард находится в статусе свободного агента.
Сообщалось, что игрок близок к переходу в «Родину».
- В прошлом сезоне 30-летний Онугха в 29 матчах забил за «Кайсериспор» 8 голов и сделал 1 ассист. Клуб по итогам сезона вылетел из Суперлиги.
- Ранее в «Кайсериспор» из «Динамо Мх» перешел 30-летний грузинский центральный защитник Джемал Табидзе.
Источник: официальный сайт «Кайсериспора»