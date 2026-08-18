Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда

18 августа, 09:12

«Кайсериспор» сообщил об уходе из команды российского нападающего Германа Онугхи.

После расторжения контракта с турецким клубом форвард находится в статусе свободного агента.

Сообщалось, что игрок близок к переходу в «Родину».

  • В прошлом сезоне 30-летний Онугха в 29 матчах забил за «Кайсериспор» 8 голов и сделал 1 ассист. Клуб по итогам сезона вылетел из Суперлиги.
  • Ранее в «Кайсериспор» из «Динамо Мх» перешел 30-летний грузинский центральный защитник Джемал Табидзе.

Еще по теме:
Диас: «Родина» превзошла «Спартак» в первой половине, при 3-м голе был сомнительный момент с офсайдом»
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной» 6
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари 57
Источник: официальный сайт «Кайсериспора»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо Мх Кайсериспор Родина Табидзе Джемал Онугха Герман
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
9
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
119
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
Все новости
Все новости
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Батракову предрекли борьбу за «Золотой мяч»
Вчера, 14:50
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
Вчера, 08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
Вчера, 08:25
14
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
11 сентября
3
Батраков рассказал о трудностях акклиматизации в Турции
10 сентября
1
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
10 сентября
8
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
3
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10 сентября
4
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
10 сентября
4
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
10 сентября
8
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
10 сентября
3
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
10 сентября
8
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
9 сентября
6
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
9 сентября
10
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
9 сентября
6
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
9 сентября
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
9 сентября
10
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
9 сентября
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
9 сентября
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
9 сентября
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
8 сентября
1
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
7 сентября
3
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
6 сентября
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
5 сентября
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+