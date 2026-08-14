Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»

«Галатасарай» продолжает работу над трансфером полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Стамбульцы сделали официальное предложение на 25+3 миллиона евро. Об этом сообщил известный инсайдер Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х. «Галатасарай» ждет ответа от «Локо».

Условия личного контракта с Батраковым согласованы.