Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»

«Галатасарай» продолжает работу над трансфером полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Стамбульцы сделали официальное предложение на 25+3 миллиона евро. Об этом сообщил известный инсайдер Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х. «Галатасарай» ждет ответа от «Локо».
Условия личного контракта с Батраковым согласованы.
- Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»