Глава РЖД лично решит судьбу Батракова

Разбираться в ситуации с трансфером Алексея Батракова из «Локо» в «Галатасарай» будет лично глава РЖД.
«В субботу на базу паровозов в Баковку приедет глава РЖД Олег Белозеров, который обсудит с гендиром «Локомотива» Борисом Ротенбергом потенциальный трансфер в Турцию», – написал источник.
- Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова