Глава РЖД лично решит судьбу Батракова

Разбираться в ситуации с трансфером Алексея Батракова из «Локо» в «Галатасарай» будет лично глава РЖД.

«В субботу на базу паровозов в Баковку приедет глава РЖД Олег Белозеров, который обсудит с гендиром «Локомотива» Борисом Ротенбергом потенциальный трансфер в Турцию», – написал источник.