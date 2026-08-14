Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»

Инсайдер Иван Карпов сообщил новую информацию о скором переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».
«Галатасарай» дает 25 млн евро без бонусов за Батракова: письмо счастья прилетело в среду вечером, увидели его только в четверг утром, и ответа на него кЛуб еще не дал.
В случае успеха трансфера Алексей заключит с турками контракт на четыре года с зарплатой 3,5-4 млн евро в год», – написал источник.
- Батраков в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова