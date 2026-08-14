Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»

Инсайдер Иван Карпов сообщил новую информацию о скором переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Галатасарай» дает 25 млн евро без бонусов за Батракова: письмо счастья прилетело в среду вечером, увидели его только в четверг утром, и ответа на него кЛуб еще не дал.

В случае успеха трансфера Алексей заключит с турками контракт на четыре года с зарплатой 3,5-4 млн евро в год», – написал источник.