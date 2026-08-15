«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии

Глава РЖД Олег Белозeров принял решение по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

Он согласился отпустить ключевого игрока железнодорожников в турецкий клуб, но при одном условии.

Для завершения сделки «Галатасараю» нужно пойти на уступки по условиям рассрочки. Вариант с выплатой 25 миллионов евро в течение пяти лет Белозерова не устроил.