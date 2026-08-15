«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии

Глава РЖД Олег Белозeров принял решение по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».
Он согласился отпустить ключевого игрока железнодорожников в турецкий клуб, но при одном условии.
Для завершения сделки «Галатасараю» нужно пойти на уступки по условиям рассрочки. Вариант с выплатой 25 миллионов евро в течение пяти лет Белозерова не устроил.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
- Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
- Ранее он был в селекционных списках «ПСЖ».
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова