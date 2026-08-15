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  • «Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии

«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии

15 августа, 14:20
9

Глава РЖД Олег Белозeров принял решение по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

Он согласился отпустить ключевого игрока железнодорожников в турецкий клуб, но при одном условии.

Для завершения сделки «Галатасараю» нужно пойти на уступки по условиям рассрочки. Вариант с выплатой 25 миллионов евро в течение пяти лет Белозерова не устроил.

  • 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
  • Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
  • Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
  • Ранее он был в селекционных списках «ПСЖ».

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (9)
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Император 1
1786793407
Логично, Локомотиву деньги нужны сейчас.
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...уефан
1786793875
...скорее всего, турки спрыгнут на ходу от такого контролёра...
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TOMSON
1786794872
Учитывая, как зарубежные клубы кидают наших по оплате при любой возможности. Я удивлен, что рассрочка вообще обсуждалась.
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zigbert
1786798314
Пойдут ли на уступки турки? Или насколько они заинтересованы в приобретении Батракова?
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paracetamol
1786799432
Ну так и ничего Локо не получит. Батрак сильно сдал. Оркам забил, но потом ходил статистом. 10 лямов - красная цена!
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Литейный 4 (returned)
1786799631
За такую сумму ещё и условия ставят. Им впору завернуть его, положить в спальный вагон и осторожно, сдувая пылинки перекантовать его в Турцию. Гыгыгы
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R_a_i_n
1786800197
Ипотека прям.
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oyabun
1786801913
Утром деньги, вечером стулья. А подобные рассрочки от лукавого.
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