Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса

Сегодня может решиться судьба полузащитников «Локомотива» Алексея Батракова и Артема Карпукаса.
«Глава РЖД Олег Белозeров, а также [генеральный директор «Локомотива»] Борис Ротенберг и [председатель совета директоров «Локомотива»] Юрий Нагорных проводят собрание с футболистами «Локомотива» на базе команды.
После собрания планируются обсуждения возможных трансферов полузащитников Алексея Батракова и Артeма Карпукаса», – сообщил источник.
- Батракова хочет купить «Галатасарай» за 25 миллионов евро.
- Карпукас может уйти в «Зенит» за 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»