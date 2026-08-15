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  • Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса

Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса

15 августа, 13:19
6

Сегодня может решиться судьба полузащитников «Локомотива» Алексея Батракова и Артема Карпукаса.

«Глава РЖД Олег Белозeров, а также [генеральный директор «Локомотива»] Борис Ротенберг и [председатель совета директоров «Локомотива»] Юрий Нагорных проводят собрание с футболистами «Локомотива» на базе команды.

После собрания планируются обсуждения возможных трансферов полузащитников Алексея Батракова и Артeма Карпукаса», – сообщил источник.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Зенит Карпукас Артем Батраков Алексей
Комментарии (6)
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Anton1969
1786789989
Лучше бы провели в порядок жд станции!!! Все разваливается, того гляди люди травмы получат!!!
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Спартач80
1786791252
От трансферов им никуда не деться. На мой взгляд тут у Локо выход один - Ротенбергу заткнуться, Галактионову дать возможность закупать молодёжь по всей РПЛ и ФНЛ, он умеет с ними работать. И естественно цель только одна-закрепиться в РПЛ...
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...уефан
1786792931
...Семин в нашем футболе написал заглавными - ЛОКО!!!... Не только выстроил армию болельщиков своего клуба, но и завоевал сердца многих поклонников других наших команд, а вы, твари, только собрания умеете проводить и своих людей ставить на нужные вам должности...
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Волжанин064
1786794415
Локо в первую лигу собрался ???
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TOMSON
1786800564
Неужели у главы РЖД дел важнее нету?
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