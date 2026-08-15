Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса

Сегодня может решиться судьба полузащитников «Локомотива» Алексея Батракова и Артема Карпукаса.

«Глава РЖД Олег Белозeров, а также [генеральный директор «Локомотива»] Борис Ротенберг и [председатель совета директоров «Локомотива»] Юрий Нагорных проводят собрание с футболистами «Локомотива» на базе команды.

После собрания планируются обсуждения возможных трансферов полузащитников Алексея Батракова и Артeма Карпукаса», – сообщил источник.