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  • Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»

Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»

18 августа, 01:25
1

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев дал комментарий по поводу готовящегося перехода Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

Сообщалось, что российский футболист уходит в турецкий клуб за 25 миллионов евро + 4 миллиона в качестве бонусов.

– Это будет огромная потеря для лиги?

– Я надеюсь, что этот сезон Батраков проведет в РПЛ.

– А если уйдет в «ПСЖ» – это было бы потерей или рекламой для лиги?

– Хотите, чтобы я «ПСЖ» с «Галатасараем» сравнил? Спал бы я спокойнее, если бы он ушел в «ПСЖ» (смеется).

Но очень хорошо чувствую себя от того, что он в «Локомотиве».

  • 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
  • Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
  • Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей Алаев Александр
Комментарии (1)
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темирхан
1787033138
О готовящимся ПЕРЕХОДЕ в Галатасарай, коротко! второй ЗАХАРЯН!
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