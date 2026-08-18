Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев дал комментарий по поводу готовящегося перехода Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
Сообщалось, что российский футболист уходит в турецкий клуб за 25 миллионов евро + 4 миллиона в качестве бонусов.
– Это будет огромная потеря для лиги?
– Я надеюсь, что этот сезон Батраков проведет в РПЛ.
– А если уйдет в «ПСЖ» – это было бы потерей или рекламой для лиги?
– Хотите, чтобы я «ПСЖ» с «Галатасараем» сравнил? Спал бы я спокойнее, если бы он ушел в «ПСЖ» (смеется).
Но очень хорошо чувствую себя от того, что он в «Локомотиве».
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
- Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
Источник: «Известия»