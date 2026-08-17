«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова

Появились новые подробности согласованного трансфера Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

Стало известно, что турецкий клуб выплатит за российского полузащитника не только 25 миллионов евро, но и до 4 миллионов бонусами.

«Батраков в «Галатасарае» за 25+4 млн евро + 10% от перепродажи сверх 25 млн евро: рассрочка на несколько выплат с последней не позднее декабря 2027 года», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

Андрей Панков, в свою очередь, информацию о проценте от перепродажи опроверг и уточнил, что бонусы будут трудновыполнимыми.