«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова

Появились новые подробности согласованного трансфера Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
Стало известно, что турецкий клуб выплатит за российского полузащитника не только 25 миллионов евро, но и до 4 миллионов бонусами.
«Батраков в «Галатасарае» за 25+4 млн евро + 10% от перепродажи сверх 25 млн евро: рассрочка на несколько выплат с последней не позднее декабря 2027 года», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
Андрей Панков, в свою очередь, информацию о проценте от перепродажи опроверг и уточнил, что бонусы будут трудновыполнимыми.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
- Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
- Ранее он был в селекционных списках «ПСЖ».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова