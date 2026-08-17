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  • «Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова

«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова

17 августа, 18:22
7

Появились новые подробности согласованного трансфера Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

Стало известно, что турецкий клуб выплатит за российского полузащитника не только 25 миллионов евро, но и до 4 миллионов бонусами.

«Батраков в «Галатасарае» за 25+4 млн евро + 10% от перепродажи сверх 25 млн евро: рассрочка на несколько выплат с последней не позднее декабря 2027 года», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

Андрей Панков, в свою очередь, информацию о проценте от перепродажи опроверг и уточнил, что бонусы будут трудновыполнимыми.

  • 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
  • Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
  • Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
  • Ранее он был в селекционных списках «ПСЖ».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (7)
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Император 1
1786980220
Очень приличная сумма, если не разворуют, финансовых проблем у Локомотива не будет.
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Мордаванин
1786980728
Комментарий удален пользователем
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Мордаванин
1786980879
карповы панковы всё в маскве херово)))
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Феликс Михайлов
1786982501
Локо опять становится пятым колесом в Московской телеге.
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Триумфальный
1786989555
Хоть бы увидеть одну новость, где паровоз интересуется хоть кем-то, а то на выход только всё..
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