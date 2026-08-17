⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»

Инсайдер Андрей Панков сообщил, что «Локомотив» и «Галатасарай» договорились о переходе Алексея Батракова.
Сумма трансфера – 25 миллионов евро. Клубы согласовали условия рассрочки. В ближайшие дни о сделке объявят официально.
Российский игрок подпишет с «Галатасараем» четырeхлетний контракт.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
- Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
- Ранее он был в селекционных списках «ПСЖ».
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова