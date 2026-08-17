⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»

Инсайдер Андрей Панков сообщил, что «Локомотив» и «Галатасарай» договорились о переходе Алексея Батракова.

Сумма трансфера – 25 миллионов евро. Клубы согласовали условия рассрочки. В ближайшие дни о сделке объявят официально.

Российский игрок подпишет с «Галатасараем» четырeхлетний контракт.