Назван новый капитан «Барселоны»

Рафинья будет первым капитаном «Барселоны» в сезоне-2026/27.

Он получит капитанскую повязку после ухода из клуба Марка-Андре тер Стегена и Рональда Араухо.

Немецкого вратаря арендовал «Аякс», уругвайского защитника – «Ливерпуль».

Список вице-капитанов «Барсы» – Френки де Йонг, Педри и Эрик Гарсия.