Назван новый капитан «Барселоны»

Рафинья будет первым капитаном «Барселоны» в сезоне-2026/27.
Он получит капитанскую повязку после ухода из клуба Марка-Андре тер Стегена и Рональда Араухо.
Немецкого вратаря арендовал «Аякс», уругвайского защитника – «Ливерпуль».
Список вице-капитанов «Барсы» – Френки де Йонг, Педри и Эрик Гарсия.
- 29-летний Рафинья выступает за сине-гранатовых с 2022 года.
- За четыре сезона он забил 75 голов и сделал 59 ассистов в 177 матчах.
- Контракт бразильца с «Барселоной» действует до лета 2028-го.
Источник: ESPN Brasil