«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца

Бывший нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе вернулся в испанский «Эльче», выступающий в Ла Лиге. О переходе объявил клуб в соцсетях.

29-летний аргентинец перебрался в новую команду из американского «Хьюстон Динамо». Контракт рассчитан до июня 2027 года и может быть продлен еще на два сезона при выполнении ряда условий.