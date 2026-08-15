«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца

Бывший нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе вернулся в испанский «Эльче», выступающий в Ла Лиге. О переходе объявил клуб в соцсетях.
29-летний аргентинец перебрался в новую команду из американского «Хьюстон Динамо». Контракт рассчитан до июня 2027 года и может быть продлен еще на два сезона при выполнении ряда условий.
- Понсе уже защищал цвета «Эльче» в период с 2022 по 2023 год.
- За московский «Спартак» форвард выступал с 2019 по 2022 год.
- С 2024 года в составе «Хьюстон Динамо» аргентинец провел 70 матчей и забил 20 голов.
Источник: «Бомбардир»