МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»

«Интер Майами» дома проиграл «Торонто» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата МЛС.

У канадского клуба отличились Джош Сарджент на 59-й минуте и Деррик Этьенн на 62-й.

У «Интер Майами» забил Лионель Месси на 82-й с передачи Родриго Де Пауля.

Для аргентинца это 923-й гол за карьеру в 1170 играх. Также на его счету 420 передач. У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду 977 голов и 261 результативный пас в 1331 матче.

«Интер Майами» идет 2-м в Восточной конференции с 39 очками после 21 тура. «Торонто» занимает 10-ю позицию с 24 баллами.