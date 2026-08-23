МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»

«Интер Майами» дома проиграл «Торонто» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата МЛС.
У канадского клуба отличились Джош Сарджент на 59-й минуте и Деррик Этьенн на 62-й.
У «Интер Майами» забил Лионель Месси на 82-й с передачи Родриго Де Пауля.
Для аргентинца это 923-й гол за карьеру в 1170 играх. Также на его счету 420 передач. У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду 977 голов и 261 результативный пас в 1331 матче.
«Интер Майами» идет 2-м в Восточной конференции с 39 очками после 21 тура. «Торонто» занимает 10-ю позицию с 24 баллами.
США. МЛС. 22 тур
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Источник: «Бомбардир»