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Футбол онлайн - США. МЛС

Все матчи Онлайн Завершенные Избранные
08 чт 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пн
Матчей пока что нет
США. МЛС 2024. 1 тур Таблица
22 февраля, 04:00
Интер
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
США. МЛС 2024. 1 тур Таблица
24 февраля, 22:00
Коламбус
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
США. МЛС 2024. 1 тур Таблица
25 февраля, 00:30
Лос-Анджелес
- : -
Сиэтл
Не начался
25 февраля, 03:30
Шарлотт
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
25 февраля, 03:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
25 февраля, 03:30
Орландо Сити
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
25 февраля, 03:30
Филадельфия Юнион
- : -
Чикаго Файр
Не начался
25 февраля, 04:30
Остин
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
25 февраля, 04:30
Даллас
- : -
Сан-Хосе
Не начался
25 февраля, 04:30
Динамо Хьюстон
- : -
Канзаc Сити
Не начался
США. МЛС 2024. 2 тур Таблица
25 февраля, 04:30
Сент-Луис
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
25 февраля, 06:30
Портленд
- : -
Колорадо
Не начался
25 февраля, 22:30
Цинциннати
- : -
Торонто
Не начался
США. МЛС 2024. 2 тур Таблица
26 февраля, 01:00
Нэшвилл
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
26 февраля, 04:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Интер
Не начался
США. МЛС 2024. 2 тур Таблица
2 марта, 22:00
Миннесота Юнайтед
- : -
Коламбус
Не начался
2 марта, 22:00
Реал Солт-Лейк
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
США. МЛС 2024. 2 тур Таблица
3 марта, 00:30
Интер
- : -
Орландо Сити
Не начался
3 марта, 03:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Шарлотт
Не начался
3 марта, 04:30
Чикаго Файр
- : -
Цинциннати
Не начался
США. МЛС 2024. 3 тур Таблица
3 марта, 04:30
Даллас
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
3 марта, 04:30
Динамо Хьюстон
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
3 марта, 04:30
Канзаc Сити
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
3 марта, 04:30
Сент-Луис
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
3 марта, 05:30
Колорадо
- : -
Нэшвилл
Не начался
3 марта, 06:30
Портленд
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
3 марта, 06:30
Сан-Хосе
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
3 марта, 06:30
Сиэтл
- : -
Остин
Не начался
3 марта, 22:00
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Торонто
Не начался
США. МЛС 2024. 3 тур Таблица
9 марта, 22:00
Нью-Йорк Сити
- : -
Портленд
Не начался
США. МЛС 2024. 4 тур Таблица
9 марта, 22:00
Торонто
- : -
Шарлотт
Не начался
США. МЛС 2024. 4 тур Таблица
10 марта, 03:30
Атланта Юнайтед
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
10 марта, 03:30
Коламбус
- : -
Чикаго Файр
Не начался
10 марта, 03:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Даллас
Не начался
10 марта, 03:30
Орландо Сити
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
10 марта, 03:30
Филадельфия Юнион
- : -
Сиэтл
Не начался
10 марта, 04:30
Остин
- : -
Сент-Луис
Не начался
10 марта, 05:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Колорадо
Не начался
10 марта, 06:30
Лос-Анджелес
- : -
Канзаc Сити
Не начался
10 марта, 06:30
Сан-Хосе
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
США. МЛС 2024. 5 тур Таблица
10 марта, 23:00
Цинциннати
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
10 марта, 23:00
Нэшвилл
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
США. МЛС 2024. 5 тур Таблица
11 марта, 01:00
Интер
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
США. МЛС 2024. 5 тур Таблица
16 марта, 21:00
Чикаго Файр
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
16 марта, 21:00
Ди Си Юнайтед
- : -
Интер
Не начался
16 марта, 22:30
Сиэтл
- : -
Колорадо
Не начался
США. МЛС 2024. 5 тур Таблица
17 марта, 02:30
Коламбус
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
17 марта, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Торонто
Не начался
17 марта, 03:30
Остин
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
17 марта, 03:30
Даллас
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
США. МЛС 2024. 6 тур Таблица
17 марта, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Портленд
Не начался
17 марта, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Сан-Хосе
Не начался
17 марта, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
17 марта, 03:30
Нэшвилл
- : -
Шарлотт
Не начался
17 марта, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Сент-Луис
Не начался
17 марта, 21:00
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Цинциннати
Не начался
США. МЛС 2024. 6 тур Таблица
18 марта, 02:00
Атланта Юнайтед
- : -
Орландо Сити
Не начался
США. МЛС 2024. 6 тур Таблица
23 марта, 21:00
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Чикаго Файр
Не начался
23 марта, 21:00
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Интер
Не начался
США. МЛС 2024. 6 тур Таблица
24 марта, 02:30
Шарлотт
- : -
Коламбус
Не начался
США. МЛС 2024. 7 тур Таблица
24 марта, 02:30
Цинциннати
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
24 марта, 02:30
Орландо Сити
- : -
Остин
Не начался
24 марта, 02:30
Торонто
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
24 марта, 02:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
24 марта, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
24 марта, 03:30
Сент-Луис
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
24 марта, 04:30
Колорадо
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
24 марта, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Нэшвилл
Не начался
24 марта, 05:30
Портленд
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
24 марта, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Сиэтл
Не начался
США. МЛС 2024. 8 тур Таблица
30 марта, 20:00
Филадельфия Юнион
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
30 марта, 22:00
Колорадо
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
США. МЛС 2024. 8 тур Таблица
31 марта, 01:30
Шарлотт
- : -
Цинциннати
Не начался
31 марта, 01:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
31 марта, 01:30
Интер
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
31 марта, 01:30
Орландо Сити
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
31 марта, 01:30
Торонто
- : -
Канзаc Сити
Не начался
31 марта, 02:30
Остин
- : -
Даллас
Не начался
31 марта, 02:30
Динамо Хьюстон
- : -
Сан-Хосе
Не начался
31 марта, 02:30
Нэшвилл
- : -
Коламбус
Не начался
США. МЛС 2024. 9 тур Таблица
31 марта, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Сент-Луис
Не начался
31 марта, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Сиэтл
Не начался
31 марта, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Портленд
Не начался
31 марта, 22:30
Атланта Юнайтед
- : -
Чикаго Файр
Не начался
США. МЛС 2024. 9 тур Таблица
7 апреля, 02:30
Цинциннати
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
7 апреля, 02:30
Коламбус
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
7 апреля, 02:30
Лос-Анджелес
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
7 апреля, 02:30
Интер
- : -
Колорадо
Не начался
7 апреля, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Шарлотт
Не начался
7 апреля, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
США. МЛС 2024. 10 тур Таблица
7 апреля, 02:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Торонто
Не начался
7 апреля, 03:30
Остин
- : -
Сан-Хосе
Не начался
7 апреля, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
7 апреля, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
7 апреля, 03:30
Нэшвилл
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
7 апреля, 03:30
Сент-Луис
- : -
Даллас
Не начался
7 апреля, 05:30
Сиэтл
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
7 апреля, 20:30
Канзаc Сити
- : -
Портленд
Не начался
США. МЛС 2024. 10 тур Таблица
13 апреля, 23:30
Портленд
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
США. МЛС 2024. 10 тур Таблица
14 апреля, 02:30
Шарлотт
- : -
Торонто
Не начался
США. МЛС 2024. 11 тур Таблица
14 апреля, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Орландо Сити
Не начался
14 апреля, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Цинциннати
Не начался
14 апреля, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Чикаго Файр
Не начался
14 апреля, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
14 апреля, 03:30
Даллас
- : -
Сиэтл
Не начался
14 апреля, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Интер
Не начался
14 апреля, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
14 апреля, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Коламбус
Не начался
14 апреля, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Колорадо
Не начался
14 апреля, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
США. МЛС 2024. 12 тур Таблица
14 апреля, 21:30
Атланта Юнайтед
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
14 апреля, 23:30
Сент-Луис
- : -
Остин
Не начался
США. МЛС 2024. 12 тур Таблица
21 апреля, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Цинциннати
Не начался
21 апреля, 02:30
Коламбус
- : -
Портленд
Не начался
21 апреля, 02:30
Интер
- : -
Нэшвилл
Не начался
21 апреля, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Орландо Сити
Не начался
21 апреля, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
21 апреля, 02:30
Торонто
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
21 апреля, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
21 апреля, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Остин
Не начался
США. МЛС 2024. 13 тур Таблица
21 апреля, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Сент-Луис
Не начался
21 апреля, 04:30
Колорадо
- : -
Даллас
Не начался
21 апреля, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
21 апреля, 05:30
Сиэтл
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
США. МЛС 2024. 13 тур Таблица
22 апреля, 00:00
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Сан-Хосе
Не начался
22 апреля, 01:00
Шарлотт
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
США. МЛС 2024. 13 тур Таблица
27 апреля, 20:30
Остин
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
США. МЛС 2024. 13 тур Таблица
28 апреля, 02:30
Цинциннати
- : -
Колорадо
Не начался
28 апреля, 02:30
Коламбус
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
28 апреля, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Сиэтл
Не начался
США. МЛС 2024. 14 тур Таблица
28 апреля, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Интер
Не начался
28 апреля, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
28 апреля, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Шарлотт
Не начался
28 апреля, 02:30
Орландо Сити
- : -
Торонто
Не начался
28 апреля, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
28 апреля, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
28 апреля, 03:30
Даллас
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
28 апреля, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Канзаc Сити
Не начался
28 апреля, 03:30
Нэшвилл
- : -
Сан-Хосе
Не начался
28 апреля, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Портленд
Не начался
США. МЛС 2024. 15 тур Таблица
5 мая, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
5 мая, 02:30
Шарлотт
- : -
Портленд
Не начался
5 мая, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
5 мая, 02:30
Интер
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
5 мая, 02:30
Орландо Сити
- : -
Цинциннати
Не начался
5 мая, 02:30
Сан-Хосе
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
5 мая, 02:30
Торонто
- : -
Даллас
Не начался
5 мая, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
5 мая, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Сент-Луис
Не начался
5 мая, 03:30
Нэшвилл
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
США. МЛС 2024. 16 тур Таблица
5 мая, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Канзаc Сити
Не начался
5 мая, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Остин
Не начался
5 мая, 23:00
Нью-Йорк Сити
- : -
Колорадо
Не начался
США. МЛС 2024. 16 тур Таблица
6 мая, 01:30
Сиэтл
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
США. МЛС 2024. 16 тур Таблица
12 мая, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
12 мая, 02:30
Шарлотт
- : -
Нэшвилл
Не начался
12 мая, 02:30
Коламбус
- : -
Цинциннати
Не начался
12 мая, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Интер
Не начался
12 мая, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
12 мая, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Орландо Сити
Не начался
США. МЛС 2024. 17 тур Таблица
12 мая, 02:30
Торонто
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
12 мая, 03:30
Даллас
- : -
Остин
Не начался
12 мая, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
12 мая, 03:30
Сент-Луис
- : -
Чикаго Файр
Не начался
12 мая, 04:30
Колорадо
- : -
Сан-Хосе
Не начался
12 мая, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
12 мая, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
12 мая, 23:30
Портленд
- : -
Сиэтл
Не начался
США. МЛС 2024. 17 тур Таблица
16 мая, 02:30
Цинциннати
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
16 мая, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
США. МЛС 2024. 18 тур Таблица
16 мая, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Коламбус
Не начался
16 мая, 02:30
Орландо Сити
- : -
Интер
Не начался
16 мая, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
16 мая, 03:30
Остин
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
16 мая, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Шарлотт
Не начался
16 мая, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
16 мая, 03:30
Нэшвилл
- : -
Торонто
Не начался
16 мая, 03:30
Сент-Луис
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
16 мая, 04:30
Колорадо
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
16 мая, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Сиэтл
Не начался
США. МЛС 2024. 19 тур Таблица
16 мая, 05:30
Портленд
- : -
Сан-Хосе
Не начался
США. МЛС 2024. 19 тур Таблица
18 мая, 20:30
Нэшвилл
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
США. МЛС 2024. 19 тур Таблица
19 мая, 02:30
Шарлотт
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
19 мая, 02:30
Цинциннати
- : -
Сент-Луис
Не начался
19 мая, 02:30
Интер
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
19 мая, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
19 мая, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
19 мая, 02:30
Торонто
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
19 мая, 03:30
Остин
- : -
Канзаc Сити
Не начался
19 мая, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Коламбус
Не начался
США. МЛС 2024. 20 тур Таблица
19 мая, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Даллас
Не начался
19 мая, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Портленд
Не начался
19 мая, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Колорадо
Не начался
19 мая, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Орландо Сити
Не начался
19 мая, 05:30
Сиэтл
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
США. МЛС 2024. 20 тур Таблица
26 мая, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
26 мая, 02:30
Шарлотт
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
26 мая, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Чикаго Файр
Не начался
26 мая, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Нэшвилл
Не начался
26 мая, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
США. МЛС 2024. 21 тур Таблица
26 мая, 02:30
Орландо Сити
- : -
Коламбус
Не начался
26 мая, 02:30
Торонто
- : -
Цинциннати
Не начался
26 мая, 03:30
Даллас
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
26 мая, 03:30
Сент-Луис
- : -
Сиэтл
Не начался
26 мая, 04:30
Колорадо
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
26 мая, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
26 мая, 05:30
Портленд
- : -
Канзаc Сити
Не начался
26 мая, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Остин
Не начался
26 мая, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Интер
Не начался
США. МЛС 2024. 21 тур Таблица
30 мая, 02:30
Цинциннати
- : -
Нэшвилл
Не начался
США. МЛС 2024. 22 тур Таблица
30 мая, 02:30
Коламбус
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
30 мая, 02:30
Интер
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
30 мая, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
30 мая, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Шарлотт
Не начался
30 мая, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Торонто
Не начался
30 мая, 03:30
Остин
- : -
Портленд
Не начался
30 мая, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Орландо Сити
Не начался
30 мая, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Колорадо
Не начался
30 мая, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
30 мая, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Даллас
Не начался
США. МЛС 2024. 23 тур Таблица
30 мая, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
30 мая, 05:30
Сиэтл
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
США. МЛС 2024. 23 тур Таблица
1 июня, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Сан-Хосе
Не начался
США. МЛС 2024. 23 тур Таблица
2 июня, 02:30
Коламбус
- : -
Сиэтл
Не начался
2 июня, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Торонто
Не начался
2 июня, 02:30
Интер
- : -
Сент-Луис
Не начался
2 июня, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Орландо Сити
Не начался
2 июня, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
2 июня, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
2 июня, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Канзаc Сити
Не начался
США. МЛС 2024. 24 тур Таблица
2 июня, 03:30
Нэшвилл
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
2 июня, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Остин
Не начался
2 июня, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Даллас
Не начался
2 июня, 05:30
Портленд
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
2 июня, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Колорадо
Не начался
2 июня, 23:30
Атланта Юнайтед
- : -
Шарлотт
Не начался
США. МЛС 2024. 24 тур Таблица
9 июня, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
9 июня, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Даллас
Не начался
9 июня, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Сиэтл
Не начался
9 июня, 03:30
Сент-Луис
- : -
Портленд
Не начался
США. МЛС 2024. 25 тур Таблица
15 июня, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Коламбус
Не начался
США. МЛС 2024. 25 тур Таблица
16 июня, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
16 июня, 02:30
Шарлотт
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
16 июня, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
16 июня, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
16 июня, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Нэшвилл
Не начался
16 июня, 02:30
Орландо Сити
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
16 июня, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Интер
Не начался
16 июня, 02:30
Торонто
- : -
Чикаго Файр
Не начался
16 июня, 03:30
Даллас
- : -
Сент-Луис
Не начался
США. МЛС 2024. 26 тур Таблица
16 июня, 04:30
Колорадо
- : -
Остин
Не начался
16 июня, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Канзаc Сити
Не начался
16 июня, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Цинциннати
Не начался
16 июня, 05:30
Сиэтл
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
США. МЛС 2024. 26 тур Таблица
20 июня, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
20 июня, 02:30
Интер
- : -
Коламбус
Не начался
20 июня, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
20 июня, 02:30
Торонто
- : -
Нэшвилл
Не начался
20 июня, 02:30
Шарлотт
- : -
Орландо Сити
Не начался
20 июня, 02:30
Цинциннати
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
США. МЛС 2024. 27 тур Таблица
20 июня, 03:30
Остин
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
20 июня, 03:30
Даллас
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
20 июня, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Сиэтл
Не начался
20 июня, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
20 июня, 03:30
Сент-Луис
- : -
Колорадо
Не начался
20 июня, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
20 июня, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Портленд
Не начался
США. МЛС 2024. 27 тур Таблица
23 июня, 02:30
Цинциннати
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
23 июня, 02:30
Коламбус
- : -
Канзаc Сити
Не начался
23 июня, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
США. МЛС 2024. 28 тур Таблица
23 июня, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Торонто
Не начался
23 июня, 02:30
Орландо Сити
- : -
Чикаго Файр
Не начался
23 июня, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Шарлотт
Не начался
23 июня, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Остин
Не начался
23 июня, 03:30
Нэшвилл
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
23 июня, 03:30
Сент-Луис
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
23 июня, 04:30
Колорадо
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
23 июня, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
23 июня, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Сан-Хосе
Не начался
23 июня, 05:30
Портленд
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
США. МЛС 2024. 29 тур Таблица
23 июня, 05:30
Сиэтл
- : -
Даллас
Не начался
США. МЛС 2024. 29 тур Таблица
29 июня, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Орландо Сити
Не начался
США. МЛС 2024. 29 тур Таблица
30 июня, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Торонто
Не начался
30 июня, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
30 июня, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Коламбус
Не начался
30 июня, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
30 июня, 03:30
Даллас
- : -
Цинциннати
Не начался
30 июня, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Шарлотт
Не начался
30 июня, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Остин
Не начался
30 июня, 03:30
Нэшвилл
- : -
Интер
Не начался
США. МЛС 2024. 30 тур Таблица
30 июня, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Колорадо
Не начался
30 июня, 05:30
Портленд
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
30 июня, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
30 июня, 05:30
Сиэтл
- : -
Чикаго Файр
Не начался
30 июня, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Сент-Луис
Не начался
США. МЛС 2024. 30 тур Таблица
4 июля, 02:30
Шарлотт
- : -
Интер
Не начался
4 июля, 02:30
Коламбус
- : -
Нэшвилл
Не начался
4 июля, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Цинциннати
Не начался
4 июля, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
4 июля, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
США. МЛС 2024. 31 тур Таблица
4 июля, 02:30
Торонто
- : -
Орландо Сити
Не начался
4 июля, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
4 июля, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
4 июля, 03:30
Сент-Луис
- : -
Сан-Хосе
Не начался
4 июля, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
США. МЛС 2024. 31 тур Таблица
5 июля, 03:30
Даллас
- : -
Портленд
Не начался
5 июля, 04:30
Колорадо
- : -
Канзаc Сити
Не начался
5 июля, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
США. МЛС 2024. 31 тур Таблица
7 июля, 02:30
Цинциннати
- : -
Интер
Не начался
7 июля, 02:30
Коламбус
- : -
Торонто
Не начался
США. МЛС 2024. 32 тур Таблица
7 июля, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
7 июля, 02:30
Орландо Сити
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
7 июля, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
7 июля, 03:30
Остин
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
7 июля, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
7 июля, 05:30
Сиэтл
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
США. МЛС 2024. 32 тур Таблица
8 июля, 03:30
Сан-Хосе
- : -
Чикаго Файр
Не начался
8 июля, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
8 июля, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Даллас
Не начался
8 июля, 04:30
Колорадо
- : -
Сент-Луис
Не начался
США. МЛС 2024. 33 тур Таблица
8 июля, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
8 июля, 05:30
Портленд
- : -
Нэшвилл
Не начался
США. МЛС 2024. 33 тур Таблица
14 июля, 02:30
Цинциннати
- : -
Шарлотт
Не начался
14 июля, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Нэшвилл
Не начался
14 июля, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
14 июля, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Орландо Сити
Не начался
14 июля, 02:30
Торонто
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
14 июля, 03:30
Остин
- : -
Сиэтл
Не начался
14 июля, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
14 июля, 03:30
Даллас
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
США. МЛС 2024. 34 тур Таблица
14 июля, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
14 июля, 03:30
Сент-Луис
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
14 июля, 04:30
Колорадо
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
14 июля, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Коламбус
Не начался
14 июля, 05:30
Портленд
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
14 июля, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Канзаc Сити
Не начался
США. МЛС 2024. 34 тур Таблица
18 июля, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
18 июля, 02:30
Цинциннати
- : -
Чикаго Файр
Не начался
18 июля, 02:30
Коламбус
- : -
Шарлотт
Не начался
18 июля, 02:30
Интер
- : -
Торонто
Не начался
США. МЛС 2024. 35 тур Таблица
18 июля, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
18 июля, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
18 июля, 03:30
Даллас
- : -
Остин
Не начался
18 июля, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
18 июля, 03:30
Нэшвилл
- : -
Орландо Сити
Не начался
18 июля, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Колорадо
Не начался
18 июля, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
18 июля, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
18 июля, 05:30
Сиэтл
- : -
Сент-Луис
Не начался
18 июля, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Канзаc Сити
Не начался
США. МЛС 2024. 36 тур Таблица
21 июля, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Коламбус
Не начался
21 июля, 02:30
Интер
- : -
Чикаго Файр
Не начался
21 июля, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Торонто
Не начался
21 июля, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Даллас
Не начался
21 июля, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Цинциннати
Не начался
21 июля, 02:30
Орландо Сити
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
21 июля, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Нэшвилл
Не начался
21 июля, 03:30
Остин
- : -
Шарлотт
Не начался
21 июля, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Сент-Луис
Не начался
21 июля, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Сан-Хосе
Не начался
США. МЛС 2024. 37 тур Таблица
21 июля, 04:30
Колорадо
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
21 июля, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Портленд
Не начался
21 июля, 05:30
Сиэтл
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
21 июля, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
США. МЛС 2024. 37 тур Таблица
24 августа, 00:00
Миннесота Юнайтед
- : -
Сиэтл
Не начался
США. МЛС 2024. 37 тур Таблица
25 августа, 02:30
Шарлотт
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
25 августа, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Даллас
Не начался
25 августа, 02:30
Интер
- : -
Цинциннати
Не начался
25 августа, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
25 августа, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Чикаго Файр
Не начался
США. МЛС 2024. 38 тур Таблица
25 августа, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Коламбус
Не начался
25 августа, 02:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
25 августа, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Торонто
Не начался
25 августа, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Орландо Сити
Не начался
25 августа, 03:30
Нэшвилл
- : -
Остин
Не начался
25 августа, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Сан-Хосе
Не начался
25 августа, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
25 августа, 05:30
Портленд
- : -
Сент-Луис
Не начался
США. МЛС 2024. 38 тур Таблица
1 сентября, 02:30
Шарлотт
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
1 сентября, 02:30
Цинциннати
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
США. МЛС 2024. 39 тур Таблица
1 сентября, 02:30
Коламбус
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
1 сентября, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
1 сентября, 02:30
Орландо Сити
- : -
Нэшвилл
Не начался
1 сентября, 02:30
Торонто
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
1 сентября, 03:30
Остин
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
1 сентября, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Интер
Не начался
1 сентября, 03:30
Даллас
- : -
Колорадо
Не начался
1 сентября, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
1 сентября, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
1 сентября, 05:30
Портленд
- : -
Сиэтл
Не начался
США. МЛС 2024. 40 тур Таблица
1 сентября, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
1 сентября, 21:30
Сент-Луис
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
США. МЛС 2024. 40 тур Таблица
8 сентября, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Сент-Луис
Не начался
8 сентября, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Канзаc Сити
Не начался
8 сентября, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
8 сентября, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Даллас
Не начался
США. МЛС 2024. 40 тур Таблица
15 сентября, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Нэшвилл
Не начался
15 сентября, 02:30
Цинциннати
- : -
Коламбус
Не начался
15 сентября, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
15 сентября, 02:30
Интер
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
США. МЛС 2024. 41 тур Таблица
15 сентября, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Шарлотт
Не начался
15 сентября, 02:30
Орландо Сити
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
15 сентября, 02:30
Торонто
- : -
Остин
Не начался
15 сентября, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
15 сентября, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
15 сентября, 03:30
Сент-Луис
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
15 сентября, 04:30
Колорадо
- : -
Портленд
Не начался
15 сентября, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
15 сентября, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Сан-Хосе
Не начался
США. МЛС 2024. 41 тур Таблица
16 сентября, 02:00
Сиэтл
- : -
Канзаc Сити
Не начался
США. МЛС 2024. 42 тур Таблица
19 сентября, 00:00
Орландо Сити
- : -
Шарлотт
Не начался
19 сентября, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Интер
Не начался
19 сентября, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
19 сентября, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
19 сентября, 02:30
Торонто
- : -
Коламбус
Не начался
19 сентября, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
19 сентября, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Колорадо
Не начался
19 сентября, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Цинциннати
Не начался
19 сентября, 03:30
Нэшвилл
- : -
Чикаго Файр
Не начался
19 сентября, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Даллас
Не начался
США. МЛС 2024. 43 тур Таблица
19 сентября, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Остин
Не начался
19 сентября, 05:30
Портленд
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
19 сентября, 05:30
Сиэтл
- : -
Сан-Хосе
Не начался
США. МЛС 2024. 43 тур Таблица
21 сентября, 21:00
Нью-Йорк Сити
- : -
Интер
Не начался
США. МЛС 2024. 43 тур Таблица
22 сентября, 02:30
Шарлотт
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
22 сентября, 02:30
Коламбус
- : -
Орландо Сити
Не начался
22 сентября, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Чикаго Файр
Не начался
22 сентября, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
22 сентября, 03:30
Остин
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
22 сентября, 03:30
Даллас
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
США. МЛС 2024. 44 тур Таблица
22 сентября, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
22 сентября, 03:30
Нэшвилл
- : -
Цинциннати
Не начался
22 сентября, 04:30
Колорадо
- : -
Торонто
Не начался
22 сентября, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Портленд
Не начался
22 сентября, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
22 сентября, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Сент-Луис
Не начался
США. МЛС 2024. 44 тур Таблица
23 сентября, 01:00
Филадельфия Юнион
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
США. МЛС 2024. 44 тур Таблица
29 сентября, 02:30
Цинциннати
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
29 сентября, 02:30
Ди Си Юнайтед
- : -
Коламбус
Не начался
29 сентября, 02:30
Интер
- : -
Шарлотт
Не начался
США. МЛС 2024. 45 тур Таблица
29 сентября, 02:30
Монреаль Импакт
- : -
Сан-Хосе
Не начался
29 сентября, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Нэшвилл
Не начался
29 сентября, 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
29 сентября, 02:30
Филадельфия Юнион
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
29 сентября, 03:30
Остин
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
29 сентября, 03:30
Чикаго Файр
- : -
Торонто
Не начался
29 сентября, 03:30
Даллас
- : -
Орландо Сити
Не начался
29 сентября, 03:30
Миннесота Юнайтед
- : -
Колорадо
Не начался
29 сентября, 03:30
Сент-Луис
- : -
Канзаc Сити
Не начался
29 сентября, 05:30
Сиэтл
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
США. МЛС 2024. 46 тур Таблица
29 сентября, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Портленд
Не начался
США. МЛС 2024. 46 тур Таблица
3 октября, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
3 октября, 02:30
Шарлотт
- : -
Чикаго Файр
Не начался
3 октября, 02:30
Коламбус
- : -
Интер
Не начался
3 октября, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Цинциннати
Не начался
3 октября, 02:30
Орландо Сити
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
3 октября, 02:30
Торонто
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
3 октября, 03:30
Динамо Хьюстон
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
3 октября, 03:30
Нэшвилл
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
3 октября, 04:30
Колорадо
- : -
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
США. МЛС 2024. 47 тур Таблица
3 октября, 04:30
Реал Солт-Лейк
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
3 октября, 05:30
Лос-Анджелес
- : -
Сент-Луис
Не начался
3 октября, 05:30
Портленд
- : -
Остин
Не начался
3 октября, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Даллас
Не начался
3 октября, 05:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Сиэтл
Не начался
США. МЛС 2024. 47 тур Таблица
6 октября, 02:30
Атланта Юнайтед
- : -
Нью-Йорк Ред Буллз
Не начался
6 октября, 02:30
Шарлотт
- : -
Монреаль Импакт
Не начался
6 октября, 02:30
Цинциннати
- : -
Орландо Сити
Не начался
6 октября, 02:30
Коламбус
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
6 октября, 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Ди Си Юнайтед
Не начался
США. МЛС 2024. 48 тур Таблица
6 октября, 02:30
Нью-Йорк Сити
- : -
Нэшвилл
Не начался
6 октября, 02:30
Торонто
- : -
Интер
Не начался
6 октября, 02:30
Ванкувер Уайткепс
- : -
Миннесота Юнайтед
Не начался
6 октября, 03:30
Канзаc Сити
- : -
Лос-Анджелес
Не начался
6 октября, 03:30
Сент-Луис
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
6 октября, 04:30
Колорадо
- : -
Сиэтл
Не начался
6 октября, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
Остин
Не начался
6 октября, 05:30
Сан-Хосе
- : -
Реал Солт-Лейк
Не начался
США. МЛС 2024. 48 тур Таблица
7 октября, 02:00
Портленд
- : -
Даллас
Не начался
США. МЛС 2024. 48 тур Таблица
20 октября, 01:00
Чикаго Файр
- : -
Нэшвилл
Не начался
США. МЛС 2024. 49 тур Таблица
20 октября, 01:00
Ди Си Юнайтед
- : -
Шарлотт
Не начался
20 октября, 01:00
Интер
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
20 октября, 01:00
Монреаль Импакт
- : -
Нью-Йорк Сити
Не начался
20 октября, 01:00
Нью-Йорк Ред Буллз
- : -
Коламбус
Не начался
20 октября, 01:00
Орландо Сити
- : -
Атланта Юнайтед
Не начался
20 октября, 01:00
Филадельфия Юнион
- : -
Цинциннати
Не начался
20 октября, 04:00