- 25 апреля
- 12:20 Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед»: «Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС» 1
- 24 апреля
- 13:50 Стала известна зарплата Жиру в новом клубе
- 23 апреля
- 22:33 37-летний Жиру подписал контракт с новым клубом
- 09:14 Месси и Холанд проиграли в споре за звание спортсмена года по версии Laureus
- 21 апреля
- 09:52 Месси одним словом отреагировал на дубль в ворота «Нэшвилла»
- 09:28 МЛС. 2+1 Месси помогли «Интеру» обыграть «Нэшвилл» (3:1)
- 20 апреля
- 12:24 Капитан «Реала» вряд ли останется в Европе
- 14 апреля
- 11:00 Видео Обзор матча «Канзас Сити» – «Интер Майами» голы и лучшие моменты (Видео)
- 08:14 Видео МЛС. Голы Месси и Суареса помогли «Интеру Майами» победить «Канзас» (3:2)
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- 17:21 Фото Месси встретился с чемпионом UFC
- 13:24 Видео Гюндоган назвал лучшего игрока в истории футбола
- 13:05 Видео Фанатка выбежала на поле ради фото с Месси 3
- 09:17 МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
- 6 апреля
- 16:16 Стало известно, сколько Месси зарабатывает в «Интере Майами» 2
- 5 апреля
- 08:56 Феликс ответил на вопрос, кто лучше – Месси или Роналду
- 4 апреля
- 22:55 Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду 2
- 08:54 Головин и Месси сравнялись по трансферной стоимости 1
- 2 апреля
- 23:47 Роналду оторвался от Месси по количеству хет-триков за карьеру 7
- 31 марта
- 09:10 МЛС. Суарес помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Сити» (1:1)
- 30 марта
- 10:06 В «Интере Майами» рассказали о состоянии травмированного Месси – он пропустит третий матч подряд
- 28 марта
- 19:16 Федотов назвал сильнейших игрока и тренера в истории футбола 7
- 09:27 Месси назвал любимые виды спорта, помимо футбола
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- 09:08 Экс-зенитовец может стать одноклубником Месси 1
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- 14:20 Инфантино осудил дискриминационные скандирования на финале Лиги наций КОНКАКАФ 2
- 25 марта
- 23:00 Фото Месси подешевел впервые после отъезда из Европы 3
- 09:19 Определен лучший игрок Лиги наций КОНКАКАФ – он из АПЛ
- 08:25 Состоялся финал Лиги наций КОНКАКАФ