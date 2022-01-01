Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Результаты
Таблица
Новости
Бомбардиры
Статистика
Трансферы
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Футбольные тренеры
МЛС 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Мартино Херардо
Атланта Юнайтед
2
Невилл Фил
Портленд
3
Маскерано Хавьер
-
4
Дейла Ронни
-
5
Пареха Оскар
Орландо Сити
6
Шметцер Брайан
Сиэтл
7
Армас Крис
Торонто
8
Ольсен Бен
Динамо Хьюстон
9
Кертин Джим
Филадельфия Юнион
10
Клопас Франк
Чикаго Файр
11
Куртуа Лоран
Монреаль
12
Латтанцио Кристиан
Шарлотт
13
Фрейзер Робин
Колорадо
14
Ойос Гильермо Анхель
Интер Майами
15
Лесесне Трой
Ди Си Юнайтед
16
Брэдли Майкл
Нью-Йорк Ред Буллз
17
Смит Гэри
Нэшвилл
18
Кашинг Ник
Нью-Йорк Сити
19
Черундоло Стивен
Лос-Анджелес
20
Нунан Пэт
Цинциннати
21
Варас Мики
Сан-Диего
22
Нанси Вилфрид
Коламбус
23
Гонсалес Лучи
Сан-Хосе
24
Эстевес Нико
Даллас
25
Вермес Питер
Канзаc Сити
26
Волфф Джош
Остин
27
Карнелл Брэдли
Сент-Луис
28
Дос Сантос Марк
Ванкувер Уайткепс
29
Портер Калеб
Нью-Инглэнд Революшн
30
Вэйни Грегг
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Хуарес Фредди
Реал Солт-Лейк
32
Хит Адриан
Миннесота Юнайтед
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+