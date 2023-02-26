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    Калеб Портер

    Тренер
    Имя Калеб
    Фамилия Портер
    Команда Коламбус
    Гражданство США
    Дата рождения 18 февраля 1975
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    26.02.2023 Филадельфия Юнион 4 : 1 Коламбус США. МЛС, 1 тур
    05.03.2023 Коламбус 2 : 0 Ди Си Юнайтед США. МЛС, 2 тур
    12.03.2023 Торонто 1 : 1 Коламбус США. МЛС, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Коламбус 34 1 1 32
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2023 Филадельфия Юнион 4 : 1 Коламбус
    05.03.2023 Коламбус 2 : 0 Ди Си Юнайтед
    12.03.2023 Торонто 1 : 1 Коламбус
    19.03.2023 Нью-Йорк Ред Буллз 0 : 0 Коламбус
    26.03.2023 Коламбус 0 : 0 Атланта Юнайтед
    02.04.2023 Коламбус 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    09.04.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Коламбус
    16.04.2023 Коламбус 0 : 0 Нью-Инглэнд Революшн
    23.04.2023 Шарлотт 0 : 0 Коламбус
    30.04.2023 Коламбус 0 : 0 Интер
    14.05.2023 Коламбус 0 : 0 Орландо Сити
    18.05.2023 Коламбус 0 : 0 Лос-Анджелес Гэлакси
    21.05.2023 Цинциннати 0 : 0 Коламбус
    29.05.2023 Нэшвилл 0 : 0 Коламбус
    01.06.2023 Коламбус 0 : 0 Колорадо
    04.06.2023 Коламбус 0 : 0 Шарлотт
    11.06.2023 Чикаго Файр 0 : 0 Коламбус
    17.06.2023 Нью-Йорк Сити 0 : 0 Коламбус
    25.06.2023 Коламбус 0 : 0 Нэшвилл
    02.07.2023 Коламбус 0 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    05.07.2023 Интер 0 : 0 Коламбус
    09.07.2023 Коламбус 0 : 0 Нью-Йорк Сити
    16.07.2023 Портленд 0 : 0 Коламбус
    21.08.2023 Коламбус 0 : 0 Цинциннати
    27.08.2023 Коламбус 0 : 0 Торонто
    31.08.2023 Хьюстон 0 : 0 Коламбус
    03.09.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Коламбус
    17.09.2023 Орландо Сити 0 : 0 Коламбус
    21.09.2023 Коламбус 0 : 0 Чикаго Файр
    24.09.2023 Даллас 0 : 0 Коламбус
    01.10.2023 Коламбус 0 : 0 Филадельфия Юнион
    05.10.2023 Нью-Инглэнд Революшн 0 : 0 Коламбус
    08.10.2023 Атланта Юнайтед 0 : 0 Коламбус
    22.10.2023 Коламбус 0 : 0 Монреаль Импакт
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