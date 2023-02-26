Калеб Портер - статистика
Тренер
|Имя
|Калеб
|Фамилия
|Портер
|Команда
|Коламбус
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|18 февраля 1975
|Имя
|Калеб
|Фамилия
|Портер
|Команда
|Коламбус
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|18 февраля 1975
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2 : 1
|Коламбус
|США. МЛС, 5 тур
|26.03.2023
|Коламбус
|6 : 1
|Атланта Юнайтед
|США. МЛС, 6 тур
|02.04.2023
|Коламбус
|4 : 0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 8 тур
|09.04.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 2
|Коламбус
|США. МЛС, 9 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Коламбус
|34
|4
|2
|28
|Дата
|Матч
|26.02.2023
|Филадельфия Юнион
|4 : 1
|Коламбус
|05.03.2023
|Коламбус
|2 : 0
|Ди Си Юнайтед
|12.03.2023
|Торонто
|1 : 1
|Коламбус
|19.03.2023
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2 : 1
|Коламбус
|26.03.2023
|Коламбус
|6 : 1
|Атланта Юнайтед
|02.04.2023
|Коламбус
|4 : 0
|Реал Солт-Лейк
|09.04.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 2
|Коламбус
|16.04.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Нью-Инглэнд Революшн
|23.04.2023
|Шарлотт
|0 : 0
|Коламбус
|30.04.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Интер
|14.05.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Орландо Сити
|18.05.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21.05.2023
|Цинциннати
|0 : 0
|Коламбус
|29.05.2023
|Нэшвилл
|0 : 0
|Коламбус
|01.06.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Колорадо
|04.06.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Шарлотт
|11.06.2023
|Чикаго Файр
|0 : 0
|Коламбус
|17.06.2023
|Нью-Йорк Сити
|0 : 0
|Коламбус
|25.06.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Нэшвилл
|02.07.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|05.07.2023
|Интер
|0 : 0
|Коламбус
|09.07.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Нью-Йорк Сити
|16.07.2023
|Портленд
|0 : 0
|Коламбус
|21.08.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Цинциннати
|27.08.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Торонто
|31.08.2023
|Хьюстон
|0 : 0
|Коламбус
|03.09.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Коламбус
|17.09.2023
|Орландо Сити
|0 : 0
|Коламбус
|21.09.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Чикаго Файр
|24.09.2023
|Даллас
|0 : 0
|Коламбус
|01.10.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Филадельфия Юнион
|05.10.2023
|Нью-Инглэнд Революшн
|0 : 0
|Коламбус
|08.10.2023
|Атланта Юнайтед
|0 : 0
|Коламбус
|22.10.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Монреаль Импакт