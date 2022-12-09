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Херардо Мартино
Главные новости
13 марта
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
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Все новости
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
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Херардо Мартино
Тренер
Имя
Херардо
Фамилия
Мартино
Команда
Мексика
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 ноября 1962
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
Кубок Америки 2016
Кубок Америки 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Испании 2013
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Кубок Америки 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Мексика
2
1
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
16.11.2022
Мексика
1 : 2
Швеция
09.11.2022
Мексика
4 : 0
Ирак
9 декабря 2022
19:09
Мартинес может возглавить сборную Мексики
1 декабря 2022
08:21
Сборная Мексики сменит тренера после вылета с ЧМ-2022
27 ноября 2022
08:25
Тренер Мексики Мартино: «Нам важно, чтобы Польша и Аргентина не сыграли вничью»
1
30 мая 2020
10:35
Мартино – о работе в «Барселоне»: «Это худший год в моей карьере»
3
7 января 2019
21:56
Фото
Экс-главный тренер «Барселоны» Мартино возглавил сборную Мексики
9 декабря 2018
08:10
МЛС. «Атланта» экс-тренера «Барселоны» Мартино во второй год участия выиграла турнир
1
14 ноября 2018
00:42
Бывший тренер «Барселоны» Мартино – лучший в МЛС в 2018 году
1
28 сентября 2018
09:56
Сампаоли может возглавить лидера Восточной конференции МЛС
26 сентября 2018
12:27
Экс-тренер «Барселоны» и сборной Аргентины возглавит Мексику
1
24 февраля 2017
02:19
Мартино: «Сампаоли не готов возглавить сборную Аргентины»
30 сентября 2016
22:12
Мартино: «Поначалу Месси спокойно воспринимал необходимость отдыхать»
27 сентября 2016
18:21
Мартино назначен главным тренером «Атланта Юнайтед»
5 июля 2016
21:42
Мартино подал в отставку с поста главного тренера сборной Аргентины
1
30 июня 2016
00:48
Президент «Атлетико»: «Аргентина обращалась по поводу Симеоне»
28 июня 2016
10:14
Мартино останется у руля сборной Аргентины
1
11 июня 2016
10:26
Мартино: «Когда Месси вышел на поле, все резко поменялось»
1
9 июня 2016
20:09
Мартино: «Не вижу препятствий, которые помешают Месси сыграть в следующем матче»
8 июня 2016
00:30
Месси сможет сыграть против Панамы на Кубке Америки
1
7 июня 2016
08:46
Мартино: «Сегодня мне понравились действия команды»
21 мая 2016
06:37
Фото
Гарай не поедет на Кубок Америки в составе сборной Аргентины
14
4 мая 2016
08:47
Мартино: «Месси будет в расположении национальной команды на Кубке Америки»
28 марта 2016
06:41
Агуэро потерял место в составе сборной Аргентины
2
8 марта 2016
17:44
Мартино не вызвал Гарая и Тевеса в сборную Аргентины
3
2 февраля 2016
06:38
Месси пропустит Олимпиаду-2016
2 января 2016
11:38
Мартино: «Думаю, что Месси не сыграет на Олимпиаде-2016»
12 ноября 2015
08:37
Мартино: «Неймар показывает футбол на уровне Месси и Роналду»
6
11 ноября 2015
22:34
Мартино: «Аргентина ощутит нехватку Месси»
23 сентября 2015
16:31
Дибала впервые вызван в сборную Аргентины, Игуаин не попал в заявку
5 августа 2015
06:19
Мартино: «На месте Месси закончил бы играть за сборную»
4 августа 2015
13:35
Месси получит вызов в сборную Аргентины на матч с Мексикой
3
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09.12.2018 11:45
Лучший футболист МЛС, который обошел Златана и дрался в Италии
Он выиграл чемпионат.
2
31.03.2017 00:00
Круче, чем «РБ Лейпциг». Как надо создавать футбольные клубы
В новом сезоне МЛС увеличилась еще на два клуба. Новички уже собирают полные стадионы фанатов и хотят разрушить стереотипы об американском футболе. «Бомбардир» рассказывает, кто это такие и почему это важно.
5
09.08.2016 15:00
«Не нужно убеждать Месси выступать за сборную». Кто будет тренировать Аргентину
«Альбиселеста» отказалась от Диего Симеоне в пользу самого неочевидного кандидата в тренеры. «Бомбардир» рассказывает про Эдгардо Бауса, из-за которого в сборную решил вернуться тот, на кого молится вся страна.
1
09.07.2015 09:36
Перерыв в отношениях. Зачем Лео Месси нужно на время перестать играть за сборную
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может приостановить выступления за национальную команду. "Бомбардир" объясняет, почему решение, за которое на футболиста уже льется поток грязи, может пойти на пользу и Лео, и сборной.
123
12.01.2017 14:00
Новые клубы МЛС, которые будут зажигать в 2017 году
В 2017 году МЛС пополнят 2 новых команды, которые с самого начала планируют заявить о себе. Мы расскажем, какой клуб уже построил более дорогой стадион, чем у «Зенита», и пригласил звездного главного тренера, работавшего с «Барселоной» и Аргентиной.
3
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