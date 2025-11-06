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МЛС 2026
Команды
Атланта Юнайтед
Херардо Мартино
Херардо Мартино
Атланта Юнайтед
Аргентина
20 ноября 1962 (63)
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Публикации
Экс-тренер «Барселоны» сделал Миранчука запасным
1 марта
Клуб Миранчука назначил экс-тренера «Барселоны»
2025.11.06 20:26
1
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси
2025.10.08 22:48
3
Клуб Месси объявил об отставке главного тренера
2024.11.22 20:00
В команде Месси поменяется тренер
2024.11.20 09:50
1
Тренер «Интер Майами» – о «Золотом мяче»: «Назову Месси лучшим футболистом мира на данный момент»
2024.10.26 00:24
Флик – 3-й тренер в истории «Барселоны», стартовавший с 7 побед в Примере
2024.09.26 01:00
1
Мартино рассказал, как проходит восстановление Месси от травмы
2024.08.14 16:56
Тренер «Интер Майами» прокомментировал вылет команды из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2024.04.11 11:11
1
Месси вернулся к тренировкам и может сыграть в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
2024.04.03 09:44
Месси может пропустить следующий матч МЛС из-за травмы
2024.03.14 13:07
Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в матче с «Монреалем»
2024.03.11 12:45
Видео
Месси получил удар по икроножной мышце в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2024.03.08 14:04
1
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
2024.02.26 12:04
Тренер «Интер Майами» оценил игру Месси в первом матче нового сезона МЛС
2024.02.22 10:34
Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии здоровья Месси
2024.02.17 09:18
Главный тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в игре в Гонконге
2024.02.05 10:54
2
«Интер Майами» проведет товарищеский матч с родным клубом Месси
2023.12.19 10:19
2
Месси намерен выйти на поле в последнем для «Интер Майами» матче сезона
2023.10.20 08:39
Мартино ответил на вопрос о наличии у «Интер Майами» интереса к Суаресу
2023.10.20 08:14
Тренер «Интера Майами» прокомментировал слухи об уходе Месси в «Барселону»
2023.10.08 12:02
Тренер «Интер Майами» не смог гарантировать, что Месси сыграет в финале US Open Cup
2023.09.25 13:23
Тренер «Интер Майами» рассказал о травме Месси
2023.09.21 09:18
Тренер «Интера Майами»: «Месси – наш протагонист, а мы – актеры второго плана»
2023.09.11 00:23
4
Тренер «Интер Майами»: «Месси достигает физического предела»
2023.08.24 19:50
1
Фото
Клуб Месси назначил нового тренера
2023.06.28 23:53
1
«Интер Майами» после прихода Месси назначит экс-тренера «Барселоны» и сборной Аргентины
2023.06.20 15:46
1
«Интер» из МЛС ради Месси планирует назначить аргентинского тренера
2023.06.02 21:58
1
Мартинес может возглавить сборную Мексики
2022.12.09 19:09
Сборная Мексики сменит тренера после вылета с ЧМ-2022
2022.12.01 08:21
1
2
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