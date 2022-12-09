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    Херардо Мартино

    Тренер
    Имя Херардо
    Фамилия Мартино
    Команда Мексика
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 20 ноября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мексика 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.11.2022 Мексика 1 : 2 Швеция
    09.11.2022 Мексика 4 : 0 Ирак
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