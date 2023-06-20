«Интер Майами» после прихода Месси назначит экс-тренера «Барселоны» и сборной Аргентины

«Интер Майами» определился с новым главным тренером.

Команду возглавит Херардо Мартино. Стороны уже договорились о сотрудничестве.

Клуб МЛС планирует объявить о назначении 60-летнего специалиста в начале июля, когда он получит рабочую визу США.

Мартино ранее тренировал «Барселону» и сборную Аргентины.

В «Интере» он воссоединится с Лионелем Месси.

Ранее команду из Майами возглавлял Фил Невилл.

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