«Интер Майами» после прихода Месси назначит экс-тренера «Барселоны» и сборной Аргентины

«Интер Майами» определился с новым главным тренером.
Команду возглавит Херардо Мартино. Стороны уже договорились о сотрудничестве.
Клуб МЛС планирует объявить о назначении 60-летнего специалиста в начале июля, когда он получит рабочую визу США.
- Мартино ранее тренировал «Барселону» и сборную Аргентины.
- В «Интере» он воссоединится с Лионелем Месси.
- Ранее команду из Майами возглавлял Фил Невилл.
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Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло