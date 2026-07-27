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Раскрыт новый клуб 38-летнего Чичарито

Вчера, 20:55

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито продолжит карьеру в американском клубе «Атлетико Даллас» из ЮСЛ Чемпионшип. О сделке сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Мексиканец стал первым подписанием в истории «Атлетико Даллас» – это новая франшиза лиги, которая дебютирует в чемпионате в 2028 году. На поле Эрнандес выйдет только в 2027-м, но уже сейчас он подключится к развитию клубного проекта.

  • Чичарито провел в Европе десять лет – с 2010 по 2020 год.
  • Помимо «Манчестер Юнайтед», нападающий выступал за мадридский «Реал», леверкузенский «Байер» и «Севилью».
  • ЮСЛ Чемпионшип считается вторым по силе дивизионом в США после MЛС, однако ротация команд между лигами по спортивному принципу не предусмотрена.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
США. МЛС Мексика. Лига МХ Чичарито
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