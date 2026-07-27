Раскрыт новый клуб 38-летнего Чичарито

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито продолжит карьеру в американском клубе «Атлетико Даллас» из ЮСЛ Чемпионшип. О сделке сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Мексиканец стал первым подписанием в истории «Атлетико Даллас» – это новая франшиза лиги, которая дебютирует в чемпионате в 2028 году. На поле Эрнандес выйдет только в 2027-м, но уже сейчас он подключится к развитию клубного проекта.
- Чичарито провел в Европе десять лет – с 2010 по 2020 год.
- Помимо «Манчестер Юнайтед», нападающий выступал за мадридский «Реал», леверкузенский «Байер» и «Севилью».
- ЮСЛ Чемпионшип считается вторым по силе дивизионом в США после MЛС, однако ротация команд между лигами по спортивному принципу не предусмотрена.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо