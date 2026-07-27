Раскрыт новый клуб 38-летнего Чичарито

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито продолжит карьеру в американском клубе «Атлетико Даллас» из ЮСЛ Чемпионшип. О сделке сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Мексиканец стал первым подписанием в истории «Атлетико Даллас» – это новая франшиза лиги, которая дебютирует в чемпионате в 2028 году. На поле Эрнандес выйдет только в 2027-м, но уже сейчас он подключится к развитию клубного проекта.