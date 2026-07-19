39-летний Месси установил рекорд ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил очередной рекорд чемпионатов мира.

Форвард вышел в стартовом составе на финальный матч ЧМ-2026 с Испанией.

Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира, который сыграл в финале. На сегодняшний день ему 39 лет и 25 дней.

Матч Испания – Аргентина начался сегодня в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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