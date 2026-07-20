Тренер Испании оценил игру Ямаля на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре вингера Ламина Ямаля на ЧМ-2026.

«Я хочу отдать должное Ламину. Он показал, что способен играть в совершенно другом стиле.

Мы очень благодарны ему за то, что он пошел на жертвы ради блага команды. На мой взгляд, он провел отличный турнир», – сказал де ла Фуэнте.

Специалист также прокомментировал игру нападающего Феррана Торреса в финале с Аргентиной (1:0).

«Я бы сказал, что жизнь справедлива. Она всегда вознаграждает тех, кто падает, но находит в себе силы подняться. Эта глава уже позади, но он сам ее написал и заслужил все по праву», – сказал де ла Фуэнте.

26-летний Торрес в финале вышел на замену на 62-й минуте и забил гол на 106-й. Это был его первый мяч на турнире. До этого он отметился на ЧМ-2026 1 ассистом.

19-летний Ямаль на турнире отметился 1 забитым мячом и 1 ассистом в 8 играх.

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