Испанский министр высмеял петицию Аргентины за переигровку финала ЧМ-2026

Болельщики сборной Аргентины запустили сбор подписей за переигровку финального матча чемпионата мира-2026, в котором их команда уступила Испании.

В решающей встрече подопечные Лионеля Скалони потерпели поражение со счетом 0:1. Главным арбитром матча работал словенец Славко Винчич.

Недовольные его работой фанаты организовали петицию на платформе Change.org – на данный момент инициативу поддержали свыше 60 тысяч человек.

Авторы обращения требуют от ФИФА назначить повторную игру.

На ситуацию отреагировал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

«Они хотят провести еще 120 минут, чтобы, может, наконец пробить по воротам», – заявил Пуэнте.