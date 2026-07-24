Испанский министр высмеял петицию Аргентины за переигровку финала ЧМ-2026

Болельщики сборной Аргентины запустили сбор подписей за переигровку финального матча чемпионата мира-2026, в котором их команда уступила Испании.
- В решающей встрече подопечные Лионеля Скалони потерпели поражение со счетом 0:1. Главным арбитром матча работал словенец Славко Винчич.
- Недовольные его работой фанаты организовали петицию на платформе Change.org – на данный момент инициативу поддержали свыше 60 тысяч человек.
- Авторы обращения требуют от ФИФА назначить повторную игру.
На ситуацию отреагировал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.
«Они хотят провести еще 120 минут, чтобы, может, наконец пробить по воротам», – заявил Пуэнте.
Источник: аккаунт Оскара Пуэнте в Х