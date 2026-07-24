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  • Испанский министр высмеял петицию Аргентины за переигровку финала ЧМ-2026

Испанский министр высмеял петицию Аргентины за переигровку финала ЧМ-2026

Сегодня, 22:17

Болельщики сборной Аргентины запустили сбор подписей за переигровку финального матча чемпионата мира-2026, в котором их команда уступила Испании.

  • В решающей встрече подопечные Лионеля Скалони потерпели поражение со счетом 0:1. Главным арбитром матча работал словенец Славко Винчич.
  • Недовольные его работой фанаты организовали петицию на платформе Change.org – на данный момент инициативу поддержали свыше 60 тысяч человек.
  • Авторы обращения требуют от ФИФА назначить повторную игру.

На ситуацию отреагировал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

«Они хотят провести еще 120 минут, чтобы, может, наконец пробить по воротам», – заявил Пуэнте.

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Источник: аккаунт Оскара Пуэнте в Х
Чемпионат мира Аргентина. Примера Аргентина Испания
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