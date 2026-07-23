Официальная символическая сборная ЧМ-2026

ФИФА составила символическую сборную чемпионата мира-2026 и опубликовала ее в соцсетях.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайот Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).