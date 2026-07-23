Официальная символическая сборная ЧМ-2026

ФИФА составила символическую сборную чемпионата мира-2026 и опубликовала ее в соцсетях.
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).
Защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайот Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания).
Полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
- На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играли 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
- Турнир стартовал 11 июня и продлился до 19 июля. Финал состоялся в Нью-Джерси на «Метлайф» – Испания победила Аргентину (1:0).
- Всего было сыграно 104 матча. Это рекорд.
Источник: «Бомбардир»