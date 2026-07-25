Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил работу арбитра Евгения Буланова в суперкубковом матче «Зенит» – «Спартак».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Встречу обслуживал главный арбитр Евгений Буланов.

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Причиной непроведения жеребьевки перед серией пенальти была опасность. Организаторы так решили. Для меня это решение понятно. В таком случае лучше сделать выбор ворот с другой стороны, где нет проблем. Судья снова принял правильное решение», – сказал Мажич.