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  • Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»

Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»

Сегодня, 11:44
7

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил работу арбитра Евгения Буланова в суперкубковом матче «Зенит» – «Спартак».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Встречу обслуживал главный арбитр Евгений Буланов.
  • Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Причиной непроведения жеребьевки перед серией пенальти была опасность. Организаторы так решили. Для меня это решение понятно. В таком случае лучше сделать выбор ворот с другой стороны, где нет проблем. Судья снова принял правильное решение», – сказал Мажич.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Беларусь. Высшая лига Спартак Зенит Мажич Милорад Буланов Евгений
Комментарии (7)
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Anton1969
1784969500
А что он вообще делает у нас в стране? Своих дураков хватает!!!
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Semenycch
1784969682
Вдумайтесь, около фанатов Спартака крайне опасно, а около фанатов Зенита совершенно безопасно! И так на самом деле! Весь вопрос в воспитании и городе-изготовителе! Парнокопытные давно уже обезумели в своем фанатизме, это и по этому сайту прекрасно видно!
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baggio80
1784969726
Но влезу в министерство, но влезу хоть в ЦК, Пока будет помазана мохнатая рука. Подкуп! Подкуп!
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Томик
1784970656
Не удивило. Вопрос только: "Зачем нам такой Мажич?"
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...уефан
1784972548
...И снова "руки под пальтом" И с честной мордою при том!...
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boris63
1784974597
Позорники РФСовские, так бы прямо и сказали, что кубок должен быть в газпрёме. Придумывают всякую хрень.
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