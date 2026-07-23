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Колосков – о протесте «Спартака»: «Они унижают себя»

Сегодня, 13:56
23

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что КДК не удовлетворит протест «Спартака» о переигровке матча за OLIMBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Это исключено абсолютно, никаких переигровок не будет. Здесь позиция судьи объяснима, тем более Российский футбольный союз это подтвердил.

Но я бы на месте «Спартака» не этим занимался, у клуба столетняя история, выдающиеся футболисты, но какой-то чепухой занимаются, унижают себя.

Не будет никакой переигровки, «Спартаку» нужно сделать выводы, играть в футбол, а не строчить кляузы в КДК», – сказал Колосков.

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти. Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • По мнению красно-белых, у судьи Евгения Буланова не было объективных причин для отмены жребия.

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Источник: ТАСС
Суперкубок России Спартак Зенит Колосков Вячеслав
Комментарии (23)
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Бумбраш
1784804859
А ну сикелухи выразить восхищение колоскову
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anatolich72
1784804982
Как достали питерские прошман ки
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OldenVad
1784805412
Прекрасный комментарий от Колоскова. Зачем вообще читать регламент РФС, если позиция футбольных властей всегда одна: «Зенит» прав, остальные строчат кляузы.
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Айболид
1784805485
Сорок душ посменно воют, Раскалились добела... ©
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...уефан
1784805661
...отстал от современных футбольных реалий гр-н Колосков. Впрочем, не только от футбольных... Мир другой, футбол другой...
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Semenycch
1784806290
Верно сказано - Спартак это давно не футбольный клуб, а пиар копания! Для них футбол вторичен, главное пиар, визг, скулеж! И тот факт, что это постыдво - Спартак унижают другие клубы и он сам унижается у всех на глазах, хозяев клуба нисколько не смущает!
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АЛЕКС 58
1784806580
Мюллер с Дюковым который год унижают все российские клубы
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Hector вернулся
1784806824
Колосок сам себя унизил когда продал РФС болотному хаспрому
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andrei-sarap-yandex
1784808982
плохому танцору ворота мешают....СМЕШНО...какая разница какие ворота ????? ПОЗООООООООРИЩЕ СПАРТАКУ....докажи что можешь забивать и отбивать мячи
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andrei-sarap-yandex
1784809931
СПАРТАК-БОЛЬНОЙ
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