Колосков – о протесте «Спартака»: «Они унижают себя»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что КДК не удовлетворит протест «Спартака» о переигровке матча за OLIMBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).
«Это исключено абсолютно, никаких переигровок не будет. Здесь позиция судьи объяснима, тем более Российский футбольный союз это подтвердил.
Но я бы на месте «Спартака» не этим занимался, у клуба столетняя история, выдающиеся футболисты, но какой-то чепухой занимаются, унижают себя.
Не будет никакой переигровки, «Спартаку» нужно сделать выводы, играть в футбол, а не строчить кляузы в КДК», – сказал Колосков.
- «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти. Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
- По мнению красно-белых, у судьи Евгения Буланова не было объективных причин для отмены жребия.
Источник: ТАСС