Колосков – о протесте «Спартака»: «Они унижают себя»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что КДК не удовлетворит протест «Спартака» о переигровке матча за OLIMBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Это исключено абсолютно, никаких переигровок не будет. Здесь позиция судьи объяснима, тем более Российский футбольный союз это подтвердил.

Но я бы на месте «Спартака» не этим занимался, у клуба столетняя история, выдающиеся футболисты, но какой-то чепухой занимаются, унижают себя.

Не будет никакой переигровки, «Спартаку» нужно сделать выводы, играть в футбол, а не строчить кляузы в КДК», – сказал Колосков.