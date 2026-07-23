Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 миллионов в год, тренер хочет 20

Хосеп Гвардиола и сборная Италии не могут договориться о контракте.
Итальянская федерация предлагает испанскому специалисту 10 миллионов евро в год, тогда как тренер хочет получать 20 миллионов.
Также есть сложности с тем, что Гвардиола хочет больше времени проводить с семьей.
В случае неудачи переговоров с Гвардиолой Италия может вернуться к кандидатурам Андреа Пирло и Роберто Манчини.
- Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона.
- Он работал с английским клубом с 2016 года и выиграл шесть титулов АПЛ, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- До этого тренер возглавлял «Барселону» и «Баварию».
Источник: La Gazzetta dello Sport