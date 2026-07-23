Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 миллионов в год, тренер хочет 20

Хосеп Гвардиола и сборная Италии не могут договориться о контракте.

Итальянская федерация предлагает испанскому специалисту 10 миллионов евро в год, тогда как тренер хочет получать 20 миллионов.

Также есть сложности с тем, что Гвардиола хочет больше времени проводить с семьей.

В случае неудачи переговоров с Гвардиолой Италия может вернуться к кандидатурам Андреа Пирло и Роберто Манчини.