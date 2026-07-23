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  • Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 миллионов в год, тренер хочет 20

Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 миллионов в год, тренер хочет 20

Вчера, 14:50
2

Хосеп Гвардиола и сборная Италии не могут договориться о контракте.

Итальянская федерация предлагает испанскому специалисту 10 миллионов евро в год, тогда как тренер хочет получать 20 миллионов.

Также есть сложности с тем, что Гвардиола хочет больше времени проводить с семьей.

В случае неудачи переговоров с Гвардиолой Италия может вернуться к кандидатурам Андреа Пирло и Роберто Манчини.

  • Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона.
  • Он работал с английским клубом с 2016 года и выиграл шесть титулов АПЛ, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • До этого тренер возглавлял «Барселону» и «Баварию».

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Италия Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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TOMSON
1784807682
Ценик загнул, наверное чтоб не согласились.
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evgevg13
1784807900
Хотеть не вредно
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