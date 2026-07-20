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Подробности переговоров Гвардиолы и сборной Италии

Вчера, 21:09
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Хосеп Гвардиола, бывший главный тренер «Манчестер Сити», провел с Итальянской федерацией футбола (FIGC) всего минуту переговоров о назначении в сборную.

Об этом рассказал журналист ESPN Габриэле Маркотти в соцсети. В ходе беседы Гвардиола сообщил, что намерен взять как минимум годовой перерыв в тренерской карьере.

По информации Маркотти, в последние недели к испанцу также обращались представители других национальных команд – в частности, сборной Нидерландов.

  • Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона.
  • Он работал с английским клубом с 2016 года и выиграл шесть титулов АПЛ, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • До этого тренер возглавлял «Барселону» и «Баварию».

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Италия Гвардиола Хосеп
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arkadizakenov
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