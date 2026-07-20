Подробности переговоров Гвардиолы и сборной Италии

Хосеп Гвардиола, бывший главный тренер «Манчестер Сити», провел с Итальянской федерацией футбола (FIGC) всего минуту переговоров о назначении в сборную.
Об этом рассказал журналист ESPN Габриэле Маркотти в соцсети. В ходе беседы Гвардиола сообщил, что намерен взять как минимум годовой перерыв в тренерской карьере.
По информации Маркотти, в последние недели к испанцу также обращались представители других национальных команд – в частности, сборной Нидерландов.
- Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании прошлого сезона.
- Он работал с английским клубом с 2016 года и выиграл шесть титулов АПЛ, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- До этого тренер возглавлял «Барселону» и «Баварию».
Источник: «Бомбардир»