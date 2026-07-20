Подробности переговоров Гвардиолы и сборной Италии

Хосеп Гвардиола, бывший главный тренер «Манчестер Сити», провел с Итальянской федерацией футбола (FIGC) всего минуту переговоров о назначении в сборную.

Об этом рассказал журналист ESPN Габриэле Маркотти в соцсети. В ходе беседы Гвардиола сообщил, что намерен взять как минимум годовой перерыв в тренерской карьере.

По информации Маркотти, в последние недели к испанцу также обращались представители других национальных команд – в частности, сборной Нидерландов.