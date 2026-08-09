«Барселона» потерпела сенсационное поражение

«Удинезе» обыграл «Барселону» в товарищеском матче на сборе в Италии.
Встреча прошла в Удине на стадионе «Блюэнерджи» в сокращенном формате – команды провели на поле один тайм продолжительностью 45 минут. Единственный мяч на последней минуте забил нападающий хозяев Вакун Байо. Счет 1:0.
- По итогам прошлого сезона «Барселона» стала чемпионом Испании, набрав 94 очка и опередив мадридский «Реал» на восемь баллов.
- «Удинезе» финишировал десятым в Серии А, заработав 50 очков.
- «Барселона» была фаворитом матча, исходя из букмекерских котировок.
Источник: «Бомбардир»