«Барселона» потерпела сенсационное поражение

«Удинезе» обыграл «Барселону» в товарищеском матче на сборе в Италии.

Встреча прошла в Удине на стадионе «Блюэнерджи» в сокращенном формате – команды провели на поле один тайм продолжительностью 45 минут. Единственный мяч на последней минуте забил нападающий хозяев Вакун Байо. Счет 1:0.