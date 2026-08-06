Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса

«Реал» предложил вингеру Винисиусу зарплату в размере 24 миллиона евро в год.
Эта сумма удовлетворяет мадридцев и игрока. Впервые с момента начала переговоров о новом контракте завершили встречу позитивно.
Действующий соглашение форварда с зарплатой 20 миллионов евро за сезон рассчитано до 30 июня 2027 года.
- Ранее сообщалось, что 26-летний Винисиус согласовал с клубом условия нового контракта.
- В прошлом сезоне бразилец провел за клуб 53 матча, забил 22 гола, сделал 14 ассистов.
Источник: Cadena SER