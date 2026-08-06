Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса

6 августа, 10:39
1

«Реал» предложил вингеру Винисиусу зарплату в размере 24 миллиона евро в год.

Эта сумма удовлетворяет мадридцев и игрока. Впервые с момента начала переговоров о новом контракте завершили встречу позитивно.

Действующий соглашение форварда с зарплатой 20 миллионов евро за сезон рассчитано до 30 июня 2027 года.

  • Ранее сообщалось, что 26-летний Винисиус согласовал с клубом условия нового контракта.
  • В прошлом сезоне бразилец провел за клуб 53 матча, забил 22 гола, сделал 14 ассистов.

Еще по теме:
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC 3
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал» 1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 6
Источник: Cadena SER
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shibunov
1786002901
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
2
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
5
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Все новости
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
«Барселона» продлила контракт с нападающим
Вчера, 13:45
ВидеоМбаппе отреагировал на мемы про диктатора
Вчера, 11:23
Мбаппе: «Готов играть до 100 лет!»
Вчера, 10:43
Моуринью назвал игрока «Реала» деревом
11 сентября
1
Мбаппе отреагировал на критику своих действий без мяча
11 сентября
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
10 сентября
8
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10 сентября
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
10 сентября
3
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
10 сентября
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
9 сентября
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
9 сентября
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
9 сентября
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
9 сентября
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
8
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+