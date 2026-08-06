Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса

«Реал» предложил вингеру Винисиусу зарплату в размере 24 миллиона евро в год.

Эта сумма удовлетворяет мадридцев и игрока. Впервые с момента начала переговоров о новом контракте завершили встречу позитивно.

Действующий соглашение форварда с зарплатой 20 миллионов евро за сезон рассчитано до 30 июня 2027 года.