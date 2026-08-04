Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его

Сегодня, 08:30
1

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своем будущем в клубе.

Сообщалось, что игрок считает себя недооцененным «блауграной», поэтому он готов перейти в «ПСЖ».

– Что нужно сделать «Барселоне», чтобы сохранить тебя?

– Ну, показать, что они меня любят! Им нужно начать переговоры [о новом контракте], в конце концов все решается разговорами.

  • Transfermarkt оценивает стоимость автора победного гола сборной Испании в финале ЧМ-2026 в 55 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне 26-летний Ферран в 49 встречах в составе «Барселоны» 21 раз поразил ворота соперников и сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта игрока с каталонцами рассчитан до середины 2027 года.

Еще по теме:
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Источник: страница Diario SPORT в соцсети X
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Торрес Ферран
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1785825388
Ты и в ПСЖ будешь сидеть на лавке дЭбил
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
5
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Все новости
Все новости
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
14:29
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 13:48
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
Вчера, 09:48
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
Вчера, 09:09
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
1 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+