Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своем будущем в клубе.
Сообщалось, что игрок считает себя недооцененным «блауграной», поэтому он готов перейти в «ПСЖ».
– Что нужно сделать «Барселоне», чтобы сохранить тебя?
– Ну, показать, что они меня любят! Им нужно начать переговоры [о новом контракте], в конце концов все решается разговорами.
- Transfermarkt оценивает стоимость автора победного гола сборной Испании в финале ЧМ-2026 в 55 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 26-летний Ферран в 49 встречах в составе «Барселоны» 21 раз поразил ворота соперников и сделал 3 ассиста.
- Срок контракта игрока с каталонцами рассчитан до середины 2027 года.
Источник: страница Diario SPORT в соцсети X