Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своем будущем в клубе.

Сообщалось, что игрок считает себя недооцененным «блауграной», поэтому он готов перейти в «ПСЖ».

– Что нужно сделать «Барселоне», чтобы сохранить тебя?

– Ну, показать, что они меня любят! Им нужно начать переговоры [о новом контракте], в конце концов все решается разговорами.